Potravinári sa vyhrážajú ministrovi Budajovi zdražovaním: Zaplatíme kvôli novému opatreniu za nákup viac?!

Bijú na poplach! Výrobcovia spotrebného tovaru a maloobchodníci sú sklamaní z prístupu ministra životného prostredia Jána Budaja (68), ktorý chystá novelizáciu viacerých zákonov.

Tvrdia, že sa s nimi dopredu neporadil, a zvýšenie recyklačných poplatkov by viedlo k zvýšeniu cien potravín. Budaj tvrdí, že iba rieši nezvládnuteľnú situáciu čo sa týka recyklovaných odpadov.

Budaj chystá viacero zmien, ktoré mu vláda schválila, a tak by do platnosti mali prísť už 1. októbra. „Vplyvom pandémie došlo na Slovensku k podstatnému zvýšeniu produkcie komunálnych odpadov a súčasne prudko klesli financie prichádzajúce od výrobcov odpadov v rámci systému rozšírenej zodpovednosti. Zber a separácia sa začali zadrhávať. To chceme napraviť,“ uviedol Budaj, ktorý chce okrem iného aj navýšenie recyklačných poplatkov, ktoré sa môžu v niektorých prípadoch zpäťnásobiť až päťkrát. Upozorňuje, že doteraz boli na Slovensku v porovnaní s krajinami EÚ jedny z najnižších.

Potravinárom sa úmysel zvýšenia recyklačných poplatkov vonkoncom nepozdáva. O novinke sa dozvedeli len prednedávnom prostredníctvom stránky životného prostredia, kde bola správa o chystanom novom cenníku nákladov za separáciu. Chýba im predchádzajúca diskusia aj riadne pripomienkové konanie. Ministrovi preto poslali s list, v ktorom hovoria o tom, že plánované opatrenia môžu mať výrazný dosah na podnikateľské prostredie a následne môžu mať dosah na ceny potravín a iného spotrebného tovaru.

„V čase, keď pokračuje druhá vlna ochorenia COVID-19 a podnikatelia v súvislosti s hospodárskou krízou volajú po znižovaní finančnej záťaže zo strany štátu, s rozčarovaním prijímame informácie o plánovaných zásadných zmenách v systéme triedeného zberu a vo zvyšovaní recyklačných poplatkov,“ uvádza v liste v mene zúčastnených organizácií prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay.

O koľko stúpnu recyklačné poplatky?

„Recyklačný poplatok môže mať vplyv na rast cien, pokiaľ ho výrobca premietne do ceny. Otázkou však tiež zostáva, v akej miere bude v cene obsiahnutý,“ uviedla Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne. Budaj oponuje s tým, že finálne navýšenie ešte nie je dohodnuté. „Novela zákona o odpadoch neurčuje žiadne nové poplatky, tie budú predmetom ďalších rokovaní, okrem iného aj s predstaviteľmi Potravinárskej komory Slovenska. Novela reaguje na krízovú situáciu v systéme odpadového hospodárstva. Jej cieľom je pomôcť obciam a mestám Slovenska,“ povedal Slavomír Held z tlačového odboru ministerstva.

Príklad

Výrobca nerecyklovateľných jogurtových téglikov

Dnes zaplatí poplatok: 114 €/t

Po novom: 258 €/t

PLUS: 6,45 €

ak neuvedie info o recyklovateľnosti

25 €

ak nebude obsahovať recyklát