Nové Zámky dlho odolávali: Slovan v pohárovej súťaži vyhral po góle Bučeka

Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v záverečnom zápase B-skupiny Tipsport Kaufland Cupu na ľade HC Nové Zámky 2:0.

S plným bodovým ziskom 9 bodov postúpili do ďalšej fázy súťaže. Druhým postupujúcim tímom z B-skupiny je HK Nitra, ktorý má 6 bodov. Pre Nové Zámky a Skalicu sa súťaž skončila.

Pohárová súťaž, v ktorej štartujú slovenskí účastníci najvyššej súťaže a päť klubov Slovenskej hokejovej ligy, je spestrením prípravného obdobia. Šestnásť účastníkov rozdelili do štyroch základných štvorčlenných skupín, v každej je minimálne jeden tím z SHL. Mužstvá odohrajú v základných skupinách po tri stretnutia. Do play off postúpia z každej základnej skupiny dva najlepšie tímy.

Tipsport Kaufland Cup:

B-skupina:

HC Nové Zámky - HC Slovan Bratislava 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Góly: 32. Buček (Mráz, S. Petráš), 59. Buček (Mráz)



Konečná tabuľka B-skupiny:

1. HC Slovan Bratislava 3 3 0 0 0 17:5 9

2. HK Nitra 3 2 0 0 1 14:9 6



3. HC Nové Zámky 3 1 0 0 2 11:8 3

4. HK 36 Skalica 3 0 0 0 3 2:22 0