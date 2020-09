Juliana a Milan chudli v Extrémnych premenách: Prečo ju operovali skôr?!

Na markizáckych obrazovkách mali diváci v stredu večer možnosť vidieť premenu mladej mamičky Juliany Kužmovej (28) z východného Slovenska.

Tá so svojimi 140 kilami už nedokázala ďalej v bežnom živote fungovať, preto podstúpila dlhý a náročný rok v televíznej relácii Extrémne premeny. Tam spoločne aj s klaviristom Milanom Vargom (25) schudli až necelú polovicu svojej hmotnosti! A hoci začali obaja bojovať s kilami navyše naraz, sympatická Juliana podstúpila operáciu zbavenia sa prebytočnej kože oveľa skôr ako Milan, ktorý sa na obrazovkách ukázal ešte pred ňou. Ten sa svojho zákroku totiž ešte nedočkal a v poradovníku stále svieti jeho meno.

Dvojicu trápila obezita až natoľko, že im bránila v bežnom živote. Preto sa rozhodli so svojimi telami niečo spraviť, a tak sa prihlásili do relácie Extrémne premeny. Televízia Markíza im ponúkla pomocnú ruku a Milanovi a Juliane zabezpečila profesionálnych trénerov, ktorí ich naviedli na tú správnu cestu. S trénerom Marošom Molnárom a expertom na výživu Michalom Pálenikom absolvovali rok tvrdej driny a náročných tréningov.

Tie napokon obom priniesli zaslúžené ovocie. Mladá mama Juliana dokázala schudnúť až neuveriteľných 65 kíl a zmenila sa na nepoznanie. Jej pôvodná hmotnosť 140 kg ju nielen obmedzovala, ale aj ohrozovala na živote. S týmto problémom sa však už nemusí trápiť. Juliana sa teraz teší z nového tela. „Všetky veci, ktoré som nerobila, alebo robila s ťažkosťami, teraz robím tak nejako automaticky a už ľahko. Azda hmotnosť pôjde ešte nižšie. Túžim sa ešte zbaviť 10 kíl. Bol to pre nás ťažký rok, no ja som si to vybrala a chudák manžel nemal na výber. Život sa mi zmenil od základov,“ povedala Novému Času šťastná Kužmová, ktorá má dokonca už aj po operácii.

Zbavila sa ovisnutej kože, ktorá bola poslednou spomienkou na „veľkú“ Julianu. O tomto však môže jej kolega Milan Varga len snívať. Po roku driny sa aj on dostal na vytúženú hmotnosť, ale nepekná koža, ktorá mu zostala, je stále zavesená na jeho tele. A to napriek tomu, že sa ukázal na televíznych obrazovkách oveľa skôr ako Juliana, no aj tak ju operovali skôr.

Poradovník

Varga, ktorý sa v súkromnom živote venuje hre na klavíri, dokázal obezitu tiež poraziť a schudol až 76 kíl. Ten však zákrok, kde mu prebytok kože lekári odstránia, ešte nepodstúpil. Jeho meno totiž stále svieti v poradovníku čakateľov na vysnívanú operáciu, ktorej cena sa bežne pohybuje v tisícoch eur! Prečo ho však neoperovali zarovno s Julianou je záhadou. Potrebná operácia, ktorá ho zbaví prebytočnej kože, ho tak ešte len čaká. Podľa informácií Nového Času by ju však mal podstúpiť už budúci pondelok.

„Súťažiaci majú poradovník, podľa ktorého idú na tento zákrok. Ten im zostavil a určil lekár,“ vysvetlila nám PR manažérka Adriana Podobová s tým, že lekár to zhodnocuje podľa zdravotného stavu pacienta. Milan, ktorého čaká teda ešte jeden krok, aby bol úplne spokojný, nám prezradil, aké má z operácie pocity.Samozrejme, ešte som musel, ale aj chcel schudnúť, a to 10 kg.

Čomu sa veľmi teším, že sa mi to podarilo,“ povedal Novému Času klavirista, ktorý v nemocnici nebude sám. „Bude pri mne aj mama,“ priznal sympatický Milan, ktorý má s mamou vrúcny vzťah. A hoci ešte nie je na konci svojej cesty, zmeny vraj už vidí veľké. „Vnímam ich a sú veľmi pozitívne z každej strany, či zo zdravotnej alebo zo strany výzoru, alebo zo psychickej stránky. Je to úplne neporovnateľné, ako som fungoval minulý rok a ako fungujem teraz. Som za to vďačný,“ ukončil.