Mladíkovi záhadne zmizol mobil: Chlpatý zlodej sa usvedčil sám, sledujte tú fotku

Tajomný zlodej odhalený. Malajzijčanovi Zackrydzovi Rodziovi (20) záhadne zmizol telefón.

Jeho otec ho neskôr vďaka zvoneniu našiel v džungli za domom a odpoveď na otázku, kto je zlodej, sa našla rýchlo – opica si totiž spravila selfie a nahrala video, ako sa pokúša telefón zjesť!

Malajzijský študent Zackrydz Rodzi v jedno ráno zistil, že mu smartfón zmizol bez stopy. Myslel si, že mu ho niekto jednoducho ukradol, netušil však, kto a kedy. Až jeho otcovi napadlo znova naň zavolať po tom, čo videl opice blízko džungle za domom. Zvonenie sa ozvalo a telefón sa našiel zablatený, len pár krokov od domu pod palmou.