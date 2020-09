Môže za potopenie Titanicu slnečná erupcia?! Nová teória 108 rokov po nešťastí veľa vysvetľuje

Nová teória! Skazu Titanicu mohla spôsobiť erupcia na Slnku. Myslí si to americká meteorologička Mila Zinkova. Elektromagnetická smršť mohla podľa nej vychýliť navigačné prístroje.

Mila Zinkova vychádza zo svedectiev o silnej polárnej žiare, ktoré ostatní výskumníci doposiaľ prehliadali. Vo svojich spomienkach o nej hovorí pasažier Lawrence Beesley, ktorý potopenie Titanicu prežil v záchrannom člne. Aj druhý dôstojník James Bisset z lode Carpathia, ktorá prišla na pomoc stroskotancom, poznačil polárnu žiaru v osudnú noc do palubného denníka.

Čo to ale znamená? Polárnu žiaru spôsobujú nabité častice zo Slnka pri prenikaní hornými vrstvami atmosféry Zeme. Takáto geomagnetická búrka mohla byť podľa dobových svedectiev dosť silná na to, aby ovplyvnila navigačné prístroje a tiež bezdrôtové vysielanie. „Aj keby sa kompas pohol o jeden stupeň, mohlo to znamenať veľký rozdiel,“ povedala Zinkova. Titanic sa totiž vychýlil z trasy a nebyť slnečnej erupcie, zrejme by plával inak a osudný ľadovec by minul.

Druhým negatívnym dôsledkom bolo, že vysielanie o pomoc bolo rušené a nezachytili ho všetky okolité lode včas. Na druhej strane slnečná búrka aj trochu pomohla tým, ktorí prežili. Radista z Titanicu totiž udal na základe vychýlených prístrojov chybnú polohu. Keď však na udané miesto mierila Carpathia, pre vychýlené prístroje náhodou plávala presne tam, kde sa člny so stroskotancami skutočne nachádzali.

Slnečné erupcie, ak sú veľmi intenzívne, môžu spôsobiť vážne škody na elektronických zariadeniach a na elektrickom vedení.

Titanic

- dĺžka: 269 m

- výtlak: 52 000 t

- počet palúb: 9

- rýchlosť: 43 km/h

- potopil sa 15. apríla 1912

- zahynulo 1 514 ľudí, 710 prežilo

Slnečné erupcie

- masívne explózie v slnečnej atmosfére

- mávajú energiu ekvivalentnú miliarde megaton

- šíria sa rýchlosťou milión km/h

- ovplyvňujú elektromagnetické prenosy na komunikačných zariadeniach na zemi

- týka sa to mobilov, počítačov i automobilov