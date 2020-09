Nové pravidlá na hraniciach s Českom: Čo všetko sa od piatka mení!

Platia nové pravidlá! Už od dnešnej deviatej hodiny sa pre ľudí, ktorí prechádzajú hranice s Českou republikou, menia viaceré pokyny z Úradu verejného zdravotníctva.

Česko sa totiž po novom stáva červenou krajinou s vyšším rizikom nákazy koronavírusom. Úrad však zavádza aj viaceré výnimky, ktoré sa týkajú študentov, pendlerov či mnohých iných profesií.

Všetko sa to deje v čase, keď v Česku nekontrolovateľne stúpa počet nakazených a zaraďuje sa tým do neslávneho rebríčka top krajín Európy v náraste nákazy na počet obyvateľov. Nové pravidlo tak znie, že všetky osoby, ktoré vstúpia na Slovensko z červených krajín, musia ísť buď na testy na COVID-19, alebo si priniesť vlastný test. „Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí,“ vysvetľujú z ÚVZ.

Výnimku má dieťa do 3 rokov. Po novom je však možná aj alternatíva vlastného testu, ktorý bude mať prichádzajúci už so sebou. Ten nemôže byť starší ako 72 hodín. V novom nariadení, ktoré ÚVZ vydalo, sú však mnohé výnimky, ktoré platia pre viacerých Slovákov cestujúcich do Česka. Medzi nimi sú napríklad pendleri, čiže pracujúci, ktorí môžu cestovať na svoje pracovisko do 30 kilometrov od hraníc. Je však potrebné mať potvrdenie od zamestnávateľa. Potvrdenie sa vyžaduje aj pri ďalších výnimkách a týka sa aj študentov, ktorí práve v tomto čase nastupujú do českých škôl.

Ide pritom o všetky typy školských zariadení, nielen vysokoškolákov. Pri prechode cez hranicu však musia mať potvrdenie o štúdiu alebo pozvánku na skúšky. So sebou si môžu vziať aj jednu sprevádzajúcu osobu. Výnimku na prechod cez hranice majú aj umelci. Kompetentní avizujú, že hranice sa budú kontrolovať náhodne.

Čo všetko sa mení pri Česku

* od piatka od deviatej hodiny rána začnú platiť obmedzenia na hraniciach s ČR

- v oznámení Úradu verejného zdravotníctva je viacero výnimiek

* prioritne platí, že ak niekto príde z Česka na Slovensko, tak bude musieť ísť do izolácie, následne na test alebo zostať v karanténe 10 dní

* môže sa však preukázať negatívnym PCR testom, ktorý nebude starší ako 72 hodín

* študenti aj uchádzači o štúdium nemusia ísť do izolácie a nemusia mať ani negatívny test (platí pre materské, základné, stredné aj vysoké školy) - musia mať potvrdenie

* výnimka je aj pre tých, ktorí v Česku trénujú, alebo sú členmi športového klubu

* platí to aj pre tých, ktorí obhospodarujú pozemky do 10 kilometrov od hranice

* pendleri môžu voľne cestovať do 30 kilometrov pri hraniciach

* voľný prechod je aj pre tých, ktorí majú chorého blízkeho - potrebujete potvrdenie od lekára daného rodinného príslušníka

* pravidlá neplatia ani pre ľudí pracujúcich v dopravných službách, pre vodičov záchrannej zdravotnej služby či pohrebnej služby, diplomatov alebo tých, ktorí zabezpečujú strategicky dôležité funkcie pre chod štátu

* výnimku majú aj rodičia, ktorí majú striedavú starostlivosť o dieťa