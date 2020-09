Zadržanie bývalého šéfa colníkov bolo ako z akčného filmu: Makóa spájajú s mafiánskym gangom!

Obrovské policajné manévre. Nad obcou Jelenec (okr. Nitra) krúžil včera ráno policajný vrtulník a v nasadení boli desiatky kukláčov.

Takto pripravení si prišli muži zákona pre bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa (43). Ten je spájaný s viacerými kauzami, tentoraz má mať na krku obvinenie z násilnej trestnej činnosti.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Ľudovít Makó šéfoval útvaru Kriminálneho úradu finančnej správy od roku 2014 a patril ku kontroverzným osobám tejto inštitúcie. Do očí bili najmä jeho majetky, roky musel vysvetľovať podozrenia, že prehliada daňové delikty takzvaných „našich“ ľudí, pretože ako riaditeľ mal prístup k najtajnejším informáciám o firmách a o ich transakciách. K 1. júnu tohto roka vo funkcii skončil. Vo štvrtok v skorých ranných hodinách prišli po neho do jeho rodnej obce Jelenec po zuby ozbrojení kukláči, ktorých istil vo vzduchu aj vrtuľník.

„Bolo to ako z akčného filmu, nechápali sme, čo sa deje, ale mali sme tušenie,“ povie jeden z obyvateľov, ktorého ďaľší Jelenčan len doplnil. „Už sa o tom všade hovorilo, tak to bola otázka času. Ale on sa tu málo ukazuje, vôbec ho v dedine nevidieť.“ Makóa zásahová jednotka v jeho honosnom rodinnom dome nenašla, zaistili ho o pár metrov ďalej u jeho družky, s ktorou má mať spoločný biznis.

Boží mlyn

Bývalého vysokého štátneho úradníka neodviezli do sídla NAKA v Nitre, ale do budovy policajného prezídia v Bratislave. Špekuluje sa totiž o tom, že v Nitre má Makó vplyv a kontakty. Polícia o akcii pod krycím názvom Boží mlyn informovala na sociálnej sieti s tým, že vyšetruje násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dochádzať v rokoch 2011 až 2017.

„Počas nej sme zadržali jedného z obvinených, JUDr. Ľ. M. Ďalší obvinení sú momentálne vo väzbe pre inú trestnú činnosť a jedna obvinená osoba je v zahraničí. Dve osoby trestne stíhame za podporovanie zločineckej skupiny takzvaných takáčovcov a za činnosť v jej prospech. V tejto súvislosti sú štyria z obvinených, vrátane zadržaného Ľ. M., stíhaní za obmedzovanie osobnej slobody a Ľ. M. aj za vydieranie. V tejto časti vyšetrovania ide o trestnú činnosť z roku 2011,“ napísali.