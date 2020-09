Koronavírus v školách: Zamestnanci aj žiak v Senici mali pozitívne testy, rázny krok hygienikov

V Senci zatvorili základnú školu (ZŠ), u zamestnancov a jedného žiaka sa potvrdil koronavírus.

Mesto o tom informuje na sociálnej sieti. "Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 17. septembra Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava nariadil plnenie karanténnych opatrení u všetkých zamestnancov a žiakov navštevujúcich ZŠ Mlynská v Senci," uvádza mesto a dodáva, že koronavírus bol potvrdený u pedagogických pracovníkov a jedného žiaka školy. ZŠ Mlynská bude zatvorená od 18. do 25. septembra.

Podľa posledných údajov RÚVZ v Bratislave je vyučovanie prerušené aj v niekoľkých bratislavských školách. Od 18. septembra v jednej triede na Gymnáziu L. Novomeského (Ružinov) z dôvodu potvrdenia COVID-19 u pedagogického pracovníka. "Do 21. septembra je prerušený výchovno-vzdelávací proces v jednej triede na Gymnáziu Bilíkova (Dúbravka), keďže sa u jedného žiaka potvrdilo ochorenie COVID-19," uvádza RÚVZ. Od 14. do 21. septembra je prerušené vyučovanie v jednej triede na ZŠ s MŠ Za kasárňou (Nové Mesto). "U žiaka sa potvrdil nový koronavírus. Žiaci a pedagogickí pracovníci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s týmto žiakom, sa musia podrobiť 10-dňovej domácej izolácii a odberu biologického materiálu," uvádza RÚVZ. Vyučovanie je prerušené aj v dvoch triedach na ZŠ Trnkova (Jarovce) do 18. septembra.