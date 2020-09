Nakazená Lucie Bílá opísala, ako bojuje s koronou: Tie slová niektorých vytočili

Česká slávica Lucie Bílá potvrdila, že sa nakazila ochorením COVID-19.

Svojim priaznivcom na Facebooku nahrala videoodkaz. ,,Som doma v izolácii, ako tušíte, koronavírus okolo mňa len neprešiel, ale ma poriadne chytil. Ale aspoň vám viem povedať svoju skúsenosť, že je to len blbá chrípka, ktorá sa dá prežiť. Je asi potrebné si na to len zvyknúť a dávať si pozor. Ale inak by som z toho žiadnu hrôzu nerobila,“ povedala s úsmevom a podľa jej výzoru sa dá súdiť, že choroba má u nej ľahký priebeh.

Zástupy priaznivcov speváčke zapriali skoré uzdravenie, prišli však aj výčitky, že Bílá chorobu zľahčuje. Koronavírus u našich českých susedov zabil už cez 480 ľudí. ,,Bodaj by to mala pre každého, kto sa sa stretáva s COVIDom, taký pozitívny záver, ale bohužiaľ realita je iná a váš postoj môže niektoré skupiny ľudí klamať a môžu sa k chorobe postaviť s ružovými okuliarmi a potom bude problém,“ napísala Věra.

,,Teší ma, že to tak dobre zvládate, ale nemôžete to zovšeobecňovať. Sú ľudia, ktorí majú naozaj ťažký priebeh a končí to smrťou,“ vyjadrila sa Simona. Pridala sa aj Eva: ,,Aj keď som vaša fanúšička, mám vás rada, nesúhlasím s vaším názorom, že je to len blbá chrípka. Ľudia, ktorí si tým prešli a mali veľké zdravotné problémy, hovoria inak, je to uhol pohľadu.“