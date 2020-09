Holandský tím má problém: Stopka pre erotickú reklamu na dresoch

Holandský prvoligový klub FC Emmen nedostal povolenie umiestniť na dresy logo nového sponzora, ktorým je spoločnosť vyrábajúca erotické pomôcky.

Holandský futbalový zväz (KNVB) to označil za nevhodné a reklamu na firmu EasyToys na drese zakázal. Emmen nastúpil na prvý zápas novej ligovej sezóny v drese bez loga, pretože doteraz nemal hlavného partnera. Potom sa vedenie klubu dohodlo s firmou EasyToys, od KNVB však potrebné povolenia nedostalo.

"Nie je vhodné propagovať na drese firmu zo sexuálneho priemyslu. Musíme brať do úvahy, že futbal je aj pre mládež," uviedol zväz, podľa ktorého by takáto reklama na drese porušovali pravidlá. Emmen bol rozhodnutím KNVB zaskočený a nemieni sa so zákazom zmieriť.

"Preštudujeme ich argumenty a zvážime, čo by sme mohli urobiť ďalej. Každopádne ale nemáme v úmysle vzdať sa spoločnosti, ktorá sa chce stať naším hlavným sponzorom," uviedli predstavitelia klubu, ktorý hrá v najvyššej súťaži od roku 2018. Firma EasyToys má menšiu sponzorskú zmluvu s iným prvoligovým klubom FC Groningen, na ktorého štadióne má reklamné plochy. Podľa KNVB nie je povolenie pre bannery potreba, len pre reklamu na drese.