Iniciatíva za gastrolístky odovzdala na ministerstve práce petíciu: Obavy a kritika vlády

Iniciatíva za zachovanie stravovacích poukážok vo štvrtok odovzdala na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR petíciu za zachovanie legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov v takej podobe, v akej je dnes.

Petíciu podpísalo 12 553 ľudí. Informoval o tom zakladateľ iniciatívy Ľubomír Sečkár. "Petíciu sme sa rozhodli podať, keďže ja osobne aj moji priatelia sa venujeme sociálnym veciam a slabšie situovaným občanom už takmer 20 rokov. Prišlo nám prirodzené zamyslieť sa nad tým, či to, čo sa pripravuje, nemôže ľudí obrať, alebo či to nie je len medzikrok k zrušeniu tohto benefitu na stravu," vyjadril sa Sečkár.

Ako ilustroval zakladateľ petície, k podobnému kroku sa uchýlilo napríklad Maďarsko. "Tiež sa pohrávalo s touto legislatívou a nakoniec to dospelo až k zániku tohto benefitu vo forme stravovacieho poukazu a vôbec ako nejakého finančného príspevku," dodal Sečkár.

Zároveň sa domnieva, že myšlienka možnosti voľby zamestnanca medzi príspevkom na stravu a finančnou hotovosťou by zamestnávateľom spôsobila zvýšenú byrokraciu a administratívnu záťaž. "Keď dostanú zamestnanci, napríklad v pohraničných oblastiach, hotovosť, tak peniaze môžu minúť kdekoľvek, dajme tomu v Poľsku, Maďarsku, Česku - za hranicami. Pokiaľ je to vo forme stravovacej karty alebo stravovacieho lístka, tak tie sú viazané a dajú sa použiť iba u nás na Slovensku," argumentuje Sečkár.

Téma stravovania zamestnancov je podľa neho omnoho širšia ako len "hotovosť verzus lístky", preto by iniciatíva chcela osloviť aj odborníkov rezortu práce či zákonodarcov. Tí by sa podľa iniciatívy mali ešte predtým, ako pristúpia k samotnému rozhodnutiu, zamyslieť a dať si čas na pouvažovanie nad problematikou z viacerých hľadísk.

Ako uzavrel Sečkár, iniciatíva chce predísť tomu, aby v ťažkých časoch krízy trpeli reštaurácie a iné zariadenia ešte viac. "Už teraz boli obmedzení a bolo to pre niektorých likvidačné, viacero reštaurácií zaniklo. Myslím si, že toto by bol ďalší krok k tomu, aby veľké percento opäť zaniklo," podotkol Sečkár.

Iniciatíva zároveň kritizuje, že nie je jasné, s akou zmenou legislatívy vláda príde. "Všetci o tom riešení rozprávajú, ale nikto ho nevidel," poznamenal Sečkár s tým, že aj počas zbierania podpisov sa stretli s viacerými príbehmi. "Jeden človek sa bojí exekúcií, lebo je nízkopríjmovou osobou a akurát o tie lístky, ktoré by mu boli premietnuté do hotovosti, by mohol prísť," ilustroval. Ako dodal, ďalším zase stravovacie lístky pomáhajú prekonať čas medzi dvomi výplatami, keďže lístky zamestnávatelia väčšinou poskytujú na začiatku mesiaca.