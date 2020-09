Žena zhodila 75 kilogramov svojej váhy: Vzdala sa týchto jedál! Fotky vás dostanú

Podarilo sa jej nemožné! Žena sa na seba už viac nemohla pozerať a vtedy si povedala, že končí so starým spôsobom života.

"Schudla som viac, než teraz vážim. Je to šialené," hovorí Catherine McNulty z Anglicka, ktorá schudla 75 kilogramov.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Catherine sa po schudnutí cíti zdravšie ako kedykoľvek predtým. So zhadzovaním kíl začala v roku 2018, keď mala 133 kilogramov. Päťdesiatšesťročná žena bola nútená urobiť zmeny po tom, čo na večierku bojovala s bežnou činnosťou, akou je chôdza po schodoch, píše foxnews.com. „Vedela som, že potrebujem schudnúť, no stále som to odkladala, popierala som realitu,“ uviedla.

Chudnúť začala po tom, čo vyradila zo stravy chlieb, maslo a šľahačkovú smotanu. Takisto sa vzdala obľúbených jedál, akými boli pizza a koláče. Výrazne jej pomohla organizácia na chudnutie Slimming word, ktorej sa stala členkou. Len za jeden rok schudla 47 kilogramov.

Po dvoch rokoch chudnutia sa McNulty cíti štíhla, váži neuveriteľných 58 kíl a podniká v záhradníctve. Hovorí, že je na seba obzvlášť hrdá.