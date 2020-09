Zostava, ktorá naháňa hrôzu: Takto vyzerá ideálna päťka NBA

LeBron James bol šestnásty krát v kariére zaradený do najlepšej zostavy za výkony v základnej časti NBA a stal sa samostatným rekordmanom.

Posunul sa pred Kareema Abdula-Jabbar, Kobeho Bryanta a Tima Duncana, s ktorými sa doteraz o prvenstvo delil. Hviezdny hráč Los Angeles Lakers bol po trinástykrát, čo je tiež rekord, zvolený do prvej päťky, navyše ho do nej zaradilo všetkých sto hlasujúcich novinárov, takže dostal maximálny počet 500 bodov.

Jednomyseľne bol do prvého tímu zaradený aj najužitočnejší hráč predchádzajúcej sezóny Giannis Antetokounmpo z Milwaukee. James bol v minulosti tiež dvakrát zvolený do druhého tímu a vlani do tretieho. Adetokunbo dostal maximum bodov druhý rok po sebe, v niektorom z troch volených tímov je už po štvrtýkrát.

V prvej päťke obe superstar doplnili James Harden z Houstonu (474 ​​bodov), Anthony Davis z Los Angeles Lakers (455) a Luka Dončič z Dallasu (416), ktorý sa vo svojej druhej sezóne v zámorskej lige presadil do ideálnej zostavy NBA prvýkrát.

Do druhého tímu boli zaradení Kawhi Leonard (LA Lakers), Nikola Jokic (Denver), Damian Lillard (Portland), Chris Paul (Oklahoma) a Pascal Siakam (Toronto). V tretej päťke sa ocitli Jayson Tatum (Boston), Jimmy Butler (Miami), Rudy Gobert (Utah), Ben Simmons (Philadelphia) a Russell Westbrook (Houston).