Žena oslávila prvé výročie bizarného sobáša: Výber "manžela" zaskočil aj jej dieťa, ona si ho nevie vynachváliť

Oslava prvého výročia svadby, o akej nepočujete každý deň. Mamička sa vyznala, že vďaka nej našla nový zmysel života.

Kate Cunningham (38) sa minulý rok prechádzala po parku a rozhliadala sa po stromoch. "Pri pohľade na duby som si hovorila, že sú pekné. Akonáhle som uvidela bazu, pomyslela som si, že to je ono," prezradila mama. "Stál tam sám medzi ostatnými stromami. Mám pocit, že sú ako ľudia. Viete, ak vás niekto priťahuje alebo vás zaujme úsmevom. Existuje prirodzená príťažlivosť," dodala.

Baza ju natoľko zaujala, že sa rozhodla spečatiť ich vzťah sobášom. Dokonca si zmenila priezvisko na Elder (v preklade baza) a je presvedčená, že toto manželstvo bolo najlepším rozhodnutím, aké kedy urobila. Doplnila, že s manželom, ktorý žije v parku v britskom meste Sefton, sa neplánuje rozviesť, píše portál Ladbible.

Kate žije polyamorným životným štýlom, okrem manžela má aj ľudského partnera a dve deti. Na oslave výročia sa však nezúčastnili. Bola tam len Kate a dvaja jej priatelia. "Myslím si, že sobáš boj jedným z najlepších rozhodnutí, aké som kedy spravila. Ani raz som si nepomyslela, že som to nemala urobiť," dodala šťastná žena, ktorá svojho manžela navštevuje v parku aj päťkrát týždenne. Priznala však, že nezvyčajné manželstvo vyvolalo rozpaky u jej 15-ročného dieťaťa, no časom to pochopilo. "Je to niečo, vďaka čomu sa cítim istejšie. Svadba so stromom mi dala nový zmysel života," vyznala sa.

K bizarnému kroku ju inšpirovali aktivistky v Mexiku, ktoré usporiadali podobný ceremoniál ako formu protestu na zvýšenie povedomia o nelegálnej ťažbe dreva. Mamička z Merseyside dúfa, že aj jej manželstvo priláka pozornosť a vďaka tomu zachráni miestny park, ktorý ohrozuje stavba obchvatu. Kate nie je jediná, ktorej nie je osud parku ľahostajný. Viacero miestnych obyvateľov proti nemu bojuje. Práce mali začať na jar 2020, no oneskorili sa kvôli pandémii koronavírusu.