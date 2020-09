Juhoafrická republika otvorí hranice, úmrtnosť na COVID-19 je nízka

Prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa v stredu večer oznámil, že jeho krajina od 1. októbra otvorí svoje hranice. Minister zdravotníctva JAR tvrdí, že úmrtnosť na ochorenie je v krajine klesá informovala o tom agentúra AP.

Hranice JAR budú otvorené pre návštevníkov z krajín, ktoré podľa nej nepatria medzi vysoko rizikové oblasti v súvislosti so šírením nového druhu koronavírusu. Cestujúci sa budú na hranici musieť preukázať negatívnym výsledkom testu na koronavírus, ktorého platnosť nepresahuje 72 hodín od vycestovania.

JAR bola na tom v súvislosti s koronavírusom najhoršie v júli, keď denný počet nových nakazených dosiahol 15 000. V utorok (15. septembra) však zaznamenali v krajine len 772 nových prípadov nákazy.

V ostatných dňoch krajina zaznamenala výrazný pokles aj v počte nakazených, ktorých v dôsledku infekcie prijímajú v nemocniciach, ako aj pokles v úmrtiach spôsobených ochorením COVID-19. Ramaphosa však varuje pred druhou vlnou koronavírusu: "Druhá vlna by bola pre našu krajinu ničivá."

Novým druhom koronavírusu sa v JAR doposiaľ "pravdepodobne" nakazilo 12 miliónov ľudí - tvrdil to minister zdravotníctva JAR Zweli Mkhize. Znamenalo by to, že bolo doposiaľ nakazených viac ako 20 percent z 58 miliónov obyvateľov krajiny. Mkhize sa odvolával na štúdie, ktoré sa venovali rozboru krvných vzoriek miestnych obyvateľov.

Podľa výsledkov iných štúdií by mohlo byť imúnnych voči koronavírusu až 40 percent miestnej populácie, tvrdil Mkhize.

"Južná Afrika zaznamenáva ústup (počtu nových prípadov nákazy), čo nastoľuje otázku úrovne imunity, ktorá v našej spoločnosti už môže existovať," uviedol Mkhize.

V krajine bolo doposiaľ potvrdených viac než 650 000 prípadov nákazy koronavírusom, čo je takmer polovica všetkých prípadov na africkom kontinente. Na následky ochorenia COVID-19 v JAR zahynulo 15 641 z 33 000 celkového známeho počtu úmrtí v Afrike, čo je menej než počet úmrtí v Spojenom kráľovstve či Taliansku. Skutočný počet úmrtí v dôsledku tohto ochorenia však môže byť omnoho vyšší. Od začiatku mája do polovice septembra zaznamenali v JAR o 44 000 viac úmrtí, než je historický priemer.

"Myslíme si, že na COVID-19 zomrelo skôr 30 000 a nie 15 000 ľudí," uviedol Šábír Mádhí, učiteľ vakcinológie na univerzite v Johannesburgu. "Musíme uznať, že došlo k mnohým úmrtiam mimo nemocníc," dodal.

Aj napriek tomu je však úmrtnosť v JAR relatívne nízka. Podľa niektorých odborníkov je možné, že milióny obyvateľov jej chudobných obcí si vybudovali kolektívnu imunitu v dôsledku nákazy inými druhmi koronavírusu, ktoré spôsobujú napríklad prechladnutie alebo chrípku.

"Boli im (vírusom) vystavení a vybudovali si kľúčovú bunečnú imunitu, ktorá im pomáha v boji proti vážnym účinkom ochorenia COVID-19," uviedol Mádhí, ktorý je v JAR vedúcim výskumníkom klinických testov očkovacej látky proti koronavírusu, ktorú vyvíja Oxfordská univerzita v spolupráci v farmaceutickou firmou AstraZeneca.