Toto by nečakal asi nikto! Adela Vinczeová a Dano Dangl sú zohratá dvojka nielen v televíznom štúdiu, ale podľa všetkého si rozumejú aj mimo kamier. O to vtipnejšie bolo, keď v relácii Milujem Slovensko začali hodnotiť svoje manželstvá a reč, samozrejme, padla aj na ich partnerov. Avšak to, čo vyzliezlo z Dana na Viktorovu adresu, by čakal len málokto. Vy však na nič nečakajte a pozrite si reláciu Milujem Slovensko v piatok o 20.30 na Jednotke.