Hráči holandského FC Emmen majú o zábavu postarané vždy, keď príde do tímu nový hráč.

Pri príchode do šante ich nechajú z celej sily fúknuť do akéhosi testera. Na ich veľké prekvapenie im však prístroj neodmeria kapacitu pľúc, no priamo do tváre si sami vyfúknu poriadnu dávku popola.

Smiech, ktorý sa potom rozlieha vo futbalovej šatni hovorí za všetko.