Úvod Okolo Slovenska ovládol Steimle, Sagan spadol pred horskou prémiou

Nemecký cyklista Jannik Steimle je po prvom dni na čele 64. ročníka pretekov Okolo Slovenska.

Steimle triumfoval v druhej stredajšej poletape, ktorou bola časovka na 7,1 km v okolí Žiliny. Predpoludňajšiu prvú poletapu vyhral Estónec Martin Laas.

Steimle má na čele priebežného poradia náskok šesť sekúnd na krajana Nica Denza zo Sunwebu, tretí je Nór Andreas Leknessund (Uno-X Pro Cycling Team) s mankom sedem sekúnd. Najlepší Slovák po prvom dni je Lukáš Kubiš z Dukly Banská Bystrica na 54. priečke. "Je to môj druhý štart na našich najväčších pretekoch a česť, že si môžem obliecť dres pre najlepšieho domáceho jazdca. Dnes som však nemal 'super nohy', až tak mi to nesadlo a v časovke som čakal lepší výkon. Dúfam, že v ďalšom priebehu to bude už iba lepšie," povedal Kubiš do kamery RTVS.

Laas triumfoval v prvej stredajšej poletape. Jazdec tímu Bora-hansgrohe sa na 106,4 km dlhej trati so štartom aj cieľom pri vodnom diele v Žiline presadil v záverečnom špurte. Pre Estónca to bolo premiérové víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a zároveň je líder bodovacej súťaže. Za Laasom obsadil druhú priečku Novozélanďan Shane Archbold z tímu Deceunick-Quick-Step, tretí skončil Belgičan Sean De Bie (Bingoal WB). Najlepší Slovák bol Matúš Štoček (Beltrami TSA Marchiol/SR reprezentácia), ktorý obsadil 11. priečku. Po pádoch prišli do cieľa s veľkou stratou napríklad aj Slováci Juraj Sagan (+9:47) či Štefan Michalička (+12:09).

"Finiš bol stresujúci. Posledných desať kilometrov, dokonca posledných pätnásť kilometrov to bol samý stres, ale s tímom sme boli vpredu a snažili sme sa zostať mimo problémov. Posledný kilometer bol plný atakov, ale všetko sme s tímom pochytali, lebo za rohom by sa rozhodovalo o Top 5 a ak by sme boli v tej pozícii posledných dvesto metrov, mali by sme istý dobrý výsledok. Dobre sme spolupracovali, kolegovia ma chránili do poslednej zákruty a už som len čakal na ten správny moment, keď začnem špurtovať," povedal víťaz Laas pre oficiálnu stránku podujatia.

Čakali ich až štyri horské a jedna rýchlostná prémia. O prvý únik sa pokúsila pätica cyklistov aj so Slovákom Patrikom Tyborom (Dukla Banská Bystrica), no nemal dlhé trvanie. Pred prvou horskou prémiou na sedle Lutiška (4,3 km, 4,8%) sa dopredu dostalo iné kvinteto v zložení Mathijs Paasschens (Bingoal - Wallonie Bruxelles), David Per (Adria Mobil), Juraj Bellan (Dukla Banská Bystrica), Jonas Rapp (Hrinkow Advarics Cycleang) a Gabriele Petrelli (Cycling Team Friuli) a postupne získalo na pelotón dve minúty k dobru. Tri body do súťaže o bodkovaný dres si na prémii pripísal Paasschens. Nasledoval krátky zjazd a ďalšie stúpanie na horskú prémiu Oravská Lesná (17 km, 3,1%), ktorú opäť vyhral Paasschens, Slovák Bellan bol tretí.

Pred horskou prémiou prvej kategórie Erdutská Priehyba (8,2 km, 3,8%) spadol z pätice v úniku Petrelli a musel sa tak vrátiť do pelotónu. Tam sa padalo tiež, doplatili na to napríklad aj Juraj Sagan, Ján Bárta, či Samuel Oros. Aj tretiu horskú prémiu vyhral Paasschens a na konte tak mal v boji o bodkovaný dres už dvadsaťtri bodov. Potom vśak spolu s Bellanom nestačili na tempo dvojice Per a Rapp. Druhý menovaný vyhral poslednú horskú prémiu Rovná Hoľa (3,6 km, 4,8%), Holanďan Paasschens na nej získal päť bodov a má v držaní dres pre najlepšieho vrchára. Rýchlostná prémia 22 km pred cieľom sa stala korisťou Pera pred Rappom a Bellanom. Rappa neskôr vyhlásili za najbojovnejšieho pretekára etapy, no ani on v úniku nevydržal až do konca a 10 km pred cieľom už bol celý balík opäť pohromade. Krátko pred cieľom prišlo k hromadnému pádu, v ktorom sa ocitol napríklad aj domáci Ľuboš Malovec (Trnava Cycling Team/Slovensko). V závere ukázal na páske najvyššiu kvalitu Estónec Laas.

Slovákom sa nedarilo, najlepšie skončil Kubiš až na 61. pozícii. V elitnej desiatke mal až štvornásobné zastúpenie Sunweb, zmestili sa do nej aj traja jazdci Deceunick-Quick-Stepu. Najlepším jazdcom do 23 rokov je po strede Nór Leknessund, Holanďan Paasschens vlastní dres pre najlepšieho vrchára.

Na Okolo Slovenska štartuje spolu šesť World Tour tímov - sú nimi Bora-hansgrohe, Deceunick-Quick-Step, Israel Start-Up Nation, Cofidis, Solutions Crédits a Sunweb.

Vo štvrtok je h na programe druhá etapa zo Žiliny do Banskej Bystrice. Dlhá bude 206,6 km a obsahuje tri rýchlostné a desať horských prémií.



Okolo Slovenska

1A etapa (Žilina - Žilina, 106,4 km): 1. Martin Laas (Est./Bora-hansgrohe) 2:30,38 h, 2. Shane Archbold (N.Zél./Deceunick-Quick-Step), 3. Sean De Bie (Bel./Bingoal WB), 4. Jay McCarthy (Austr./ Bora-hansgrohe), 5. Rudy Barbier (Fr./Israel Start-Up Nation) všetci čas ako víťaz, 6. Adam Ťoupalík (ČR/Elkov-Kasper), 7. Jean-Pierre Drucker (Lux./Bora-hansgrohe), 8. David Van der Poel /Hol./Alpecin-Fénix), 9. Lars Saugstad (Nór./Uno-X Pro Cycling Team), 10. Dominik Neuman (ČR/Elkov-Kasper), 11. Matúš ŠTOČEK (SR reprezentácia) všetci +2

1. Jannik Steimle (Nem./ Deceunick-Quick-Step) 7:55,7 min, 2. Nico Denz (Nem./Sunweb) +6,0, 3. Andreas Leknessund (Nór./Uno-X Pro Cycling Team) +6,4, 4. Jonathan Milan (Tal./Team Friuli ASD) +6,6, 5. Johan Price-Pejtersen (Dán./Uno-X Pro Cycling Team) +7,0, 6. Jasha Sütterlin (Nem./Sunweb) +8,7, 7. Chad Haga (USA/Sunweb) +11,5, 8. Thymen Arensman (Hol./Sunweb) +11,6, 9. Yves Lampaert (Bel./Deceunick-Quick-Step) +11,8, 10. Shane Archbold (N.Zél./Deceunick-Quick-Step) +15,2,... 61. Lukáš KUBIŠ (SR/Dukla Banská Bystrica) +44,39

celkové poradie: 1. Steimle 2:38:35, 2. Denz +6, 3. Leknessund +7, 4. Sütterlin, 5. Archbold obaja +9, 6. Haga, 7. Arensman, 8. Lampaert všetci +12, 9. Morten Hulgaard (Dán./Uno-X Pro Cycling Team) +17, 10. Jakub Otruba (ČR/Elkov-Kasper) +18,... 54. Lukáš KUBIŠ (SR/Dukla Banská Bystrica) +45