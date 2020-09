Dusná atmosféra v parlamente pre 13. dôchodky: Richter sa rozohnil, koaliční poslanci mu vrátili úder

Rezort práce navrhuje zmeny pri 13. dôchodku, ktorý ešte zaviedla bývalá vláda. Parlament sa novelou zákona zaoberal v závere prvého rokovacieho dňa 12. schôdze.

Nárok na 13. dôchodok budú mať všetci poberatelia dôchodku a 13. dôchodok sa navrhuje ustanoviť diferencovane, a to v závislosti od sumy už poberaného dôchodku, respektíve úhrnu súm poberaných dôchodkov. Tento 13. dôchodok tak bude podľa rezortu práce v porovnaní s doterajšou právnou úpravou solidárnejší k poberateľom dôchodkov s nižšou úrovňou dôchodkových príjmov. Po novom bude 13. dôchodok štátnou sociálnou dávkou a maximálna suma bude 300 eur. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) viackrát zopakoval, že ľudia dostanú 2,5-násobne viac, ako dostávali v minulosti. "Verím, že v budúcich rokoch budeme môcť pristúpiť k zvyšovaniu 13. dôchodku. Som rád, že sa podarilo nájsť viac zdrojov, ktoré pôjdu teraz na 13. dôchodok," skonštatoval Krajniak.

Opozičný poslanec Ján Richter (Smer-SD) vládu za novelu kritizoval. "Ide o demontáž sociálneho štátu. Tento návrh je ďalším veľkým oklamaním milióna ľudí. Nedávate 13. dôchodok, vraciate sa k štátnej sociálnej dávke," tvrdí Richter s tým, že táto dávka je v maximálnej sume nižšia, ako je minimálny dôchodok. "Je to podvod na senioroch. Strana Sme rodina oklamala dôchodcov dvakrát. Oklamali ste ich vtedy, keď ste im garantovali, že dostanú 13. dôchodok a druhýkrát vtedy, keď ste im 13. dôchodok úplne zobrali," vyhlásil Richter.

Koaličný poslanec Tomáš Šudík (OĽANO) však vládu bránil s tým, že bývalá vláda, v ktorej bol aj Smer-SD, nedala za 13. rokov ľuďom nič. Podobne sa vyjadrila aj poslankyňa Monika Kozelová (OĽANO), upozornila, že 13. dôchodok bol schválený tesne pred voľbami. "Už vtedy vám muselo byť jasné, že dôchodcom ho dávať nebudete. Tak ako ste to neurobili desať rokov a sľubovali ste im to. Hovoriť o klamstve nie je na mieste. Dôchodcovia si peniaze zaslúžia, ale v stave, v akom vláda prebrala túto krajinu, to nie je možné," adresovala opozičným kritikom Kozelová. Poslanec Igor Kašper (Sme rodina) upozornil, že bývalá vláda nezahrnula do rozpočtu zdroje na výplatu 13. dôchodkov. "Vy ste mali na to čas aj zdroje. Vy ste to urobiť nechceli. Vy ste to urobiť museli, lebo keby ste to neurobili pred voľbami, skončíte na 12 % alebo 13 %," vyhlásil Kašper.

Richter argumentoval, že "pri tvorbe rozpočtu nie je vždy všetko známe a už nie vôbec nie v prípade ministerstva práce". Tiež na opatrenia podľa neho slúžia rezervy.

Poslanci budú v rokovaní pokračovať vo štvrtok. Okrem ďalších bodov v programe ich čaká aj hlasovanie o prerokovaných stredajších návrhoch. Poslanci majú rozhodnúť o tom, či sa bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska Ján Tóth stane nový predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Plénum bude hlasovať aj o posunutí návrhu novely zákona o minimálnej mzde do druhého čítania, pri ktorom sa ruší doteraz platný vzorec zvyšovania.