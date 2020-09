Koniec výnimiek pre koronakrízu: Kedy splatiť odložené odvody?

Obdobie, keď živnostníci a zamestnávatelia nemuseli platiť odvody, sa skončilo.

Tie za minulý mesiac už bolo treba uhradiť Sociálnej poisťovni v riadnom termíne. Okrem toho však nemožno zabúdať na odložené poistné. Tí, čo si platby odložili, sa budú musieť teraz riadne obracať. Do konca roka totiž musia podlžnosti riadne splatiť. Čo robiť, keď na to nebudete mať finančné prostriedky?

Živnostníci a zamestnávatelia, pozor! Obdobie odkladu platby poistného sa skončilo. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v súvislosti s koronakrízou si už nemôžu uplatniť výnimku – odklad platenia poistného za august 2020 tak, ako to mohli urobiť v predchádzajúcich mesiacoch. Znamená to, že SZČO boli povinné zaplatiť poistné na sociálne poistenie za august v riadnom termíne, a to do 8. septembra. Zamestnávatelia v určený deň splatnosti.

„Z údajov Sociálnej poisťovne vyplýva, že o odklad poistného za mesiace marec, máj, jún a júl požiadalo zatiaľ spolu 60 845 SZČO a zamestnávateľov,“ uviedol Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne. Za apríl požiadalo o odpustenie takmer 40-tisíc firiem a živnostníkov. „December môže byť pre niektorých zamestnávateľov, ale aj SZČO finančne dosť náročný, naopak, na účte Sociálnej poisťovne môže stav ku koncu roka pekne narásť,“ uviedla Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska. Podlžnosti na poistnom totiž treba splatiť do konca roka.