Twiinska Veronika Nízlová s manželom Tomášom: Vážny krok 5 mesiacov po rozchode

Hoci sa pred piatimi rokmi zdalo, že manželstvo Twiinsky Veroniky Nízlovej (34) s Tomášom Krúpom (37) bolo pre speváčku tým správnym rozhodnutím, dnes je všetkému koniec.

Amorko od nich odletel a speváčka je opäť single, avšak stále nie oficiálne. Napriek tomu, že dvojica oznámila odlúčenie ešte v máji tohto roka, k podaniu oficiálnej žiadosti o rozvod sa akosi dvojica nemala. Kontakty spolu prerušili a, ako sa zdá, s „papierovačkami!“ okolo rozvodu si dávali pekne načas. Novému Času však priznala, že čakaniu je koniec a speváčka sama iniciatívne konečne po dlhých mesiacoch vyplnila žiadosť na definitívnu bodku za jej nevydareným manželstvom. Nejde to však tak hladko, ako si myslela.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Veronika s Tomášom tvorili pár celých deväť rokov. Pred svadbou spolu randili štyri roky a päť rokov žili ako manželia. Speváčkin partner sa v máji vyjadril o rozchode na sociálnej sieti ako prvý: „Zazvonil zvonec a našej láske je koniec. Ďakujem Veronike za spoločné roky a prajem jej veľa šťastia.“ Speváčka krátko nato rozvod potvrdila veľmi stroho: „Áno, je to pravda.“ Na konci júna vydala svoj nový singel s názvom Nemám záujem, v ktorom sa nedalo nevšimnúť, že spieva o svojom manželovi:

„Nediv sa, že pred tebou len unikám. Nedvíham, tak nevolaj mi, už si sám. Naivný si, že ďalšiu šancu ti dám.“ Mohlo by sa zdať, že pesničkou reagovala na prežité nešťastné obdobie, pre Nový Čas to však vyvrátila: „Tá pesnička bola napísaná už veľmi dávno. Mám pocit, že som ju písala v decembri,“ vyjadrila sa vtedy brunetka. Priznala však, že vo vzťahu to škrípalo už dávnejšie, takže možno predsalen našla inšpiráciu doma.