Obmedzenia pri cestách z Česka bude možné obísť: Premiér Matovič sa spolieha na jedno

Pripravované obmedzenia pri cestovaní z Českej republiky na Slovensko budú môcť ľudia obísť, ak do krajiny pod Tatrami prídu cez Poľsko či Rakúsko, pripustil premiér Igor Matovič.

Zároveň vyjadril presvedčenie, že väčšina ľudí bude pravidlá dodržiavať. Od piatku bude Česko kvôli šíreniu koronavírusu na slovenskom zozname rizikových krajín. Cestujúci z Česka na Slovensko až na výnimky budú musieť mať negatívny výsledok testu na koronavírus, aby sa u nás vyhli karanténe a následnému testu na spomínanú infekciu.

"Keď niekto chce obísť systém, tak pôjde cez Rakúsko, cez Poľsko. V situácii, keď nemáme hermeticky uzavreté celé hranice, nedokážeme zabezpečiť dodržiavanie pravidiel. Spoliehame sa a aj počas prvej vlny (koronavírusu) sme sa spoliehali, že 70, 80 a niekedy možno 90 percent ľudí je normálnych, "povedal Matovič novinárom. Dodal, že na zvládnutie pandémie stačí, že pravidlá dodržiava podstatná časť ľudí.

Podmienky režimu na hraniciach, ktoré budú platné od piatku, zverejní úrad hlavného hygienika Slovenska až vo štvrtok. Podľa skorších informácií by ľudia pri cestách z Česka a z ďalších rizikových krajín na Slovensko mali mať negatívny výsledok testu na koronavírus, ktorý nie je starší ako 72 hodín alebo na Slovensku nastúpiť do päťdňovej karantény a následne podstúpiť test. Slovenskí politici uviedli, že dodržiavanie nariadení pri cestách z Česka budú kontrolované len náhodne.

V prípade Česka by sa povinnosť predloženia výsledku testu na koronavírus alebo nástupu do karantény nemala vzťahovať na pendlerov, ktorí žijú do vzdialenosti 30 kilometrov od najbližšieho hraničného prechodu, ďalej na študentov, pedagógov, výskumníkov, zdravotníkov, poľnohospodárov, pracovníkov v sociálnej oblasti či v takzvanej kritickej infraštruktúre a ani na niektorých športovcov a umelcov.