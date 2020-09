Tour pokračuje bez minuloročného víťaza: Bernal šetril chrbát a ozvalo sa koleno

Začal to chrbát, pridalo sa koleno. To sú dva dôvody, prečo z cyklistickej Tour de France odstúpil pred kráľovskou 17. etapou obhajca minuloročného triumfu Egan Bernal (23). Kolumbijčan zo zdravotných dôvodov nedokončil už generálku na Tour Critérium du Dauphiné.

Som totálne rozbitý," povedal pre web AS Bernal, ktorý sa do minulého víkendu držal v prvej trojke celkového poradia. V nedeľu však stratil sedem minút a v utorok nabral manko 27 minút. „Takto som, samozrejme, svoje vystúpenie na Tour de France zakončiť nechcel, ale vzhľadom na okolnosti je to správny krok. Už sa teším, že sa sem na budúci rok vrátim," uviedol člen tímu Ineos Grenadiers, ktorý vysvetlil, že keď sa snažil odľahčiť boľavý chrbát, ozvalo sa aj koleno.

Podľa vedenia Ineosu si po zotavení Bernal nájde v sezóne poznamenanej koronavírusom iné ciele. V októbri sú odložené Grand Tours Giro d‘Italia a Vuelta, na ktorých doteraz neštartoval. Na MS v Imole koncom septembra však bude chýbať.