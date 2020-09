Čin mladého páru dojal svet: Svadba na tom najsmutnejšom mieste

Murár Luke Hinojosa (27) a predavačka Abi Morgan (24) z anglického mesta Lincoln sú spolu od roku 2014.

Brať sa mali tento rok v júni, avšak kvôli koronavírusovým opatreniam sa obrad konať nemohol. Svoj veľký deň sa rozhodli preplánovať na máj 2021, no bol tu jeden smutný háčik. Mladíkova milovaná babička Vera Robertson (72) trpí rakovinou plazmatických buniek. Keď jej chorobu v roku 2017 diagnostikovali, lekári jej dávali len rok života.

Stará mama ich očakávania prekonala, nachádza sa však už v hospici. Luke nechcel pripustiť, že by sa babička jeho svadby nedožila. ,,Chceli sme mať veľkú rodinnú svadbu, ale kvôli koronavírusu sme ju museli preložiť na máj. Nechceli sme však riskovať, že tu starká už nebude," cituje ženích portál Metro.

Rozhodli sa preto usporiadať svadbu narýchlo teraz a to rovno v hospici. Svadba sa konala na jeho záhrade a Vera páru odovzdala prstene. ,,Zosobášiť sa pred očami mojej babičky pre mňa veľa znamenalo. Bola šťastná a užívala si každý moment,“ opísal Luke. ,,Zdalo sa to ako bláznivý nápad, ale zorganizovali sme to za tri dni. Znamenala to pre nás celý svet a starká opakovala, aká je poctená, že to všetko robíme kvôli nej.“

,,Stále sme sa usmievali a nemohli byť šťastnejší, že sme vniesli lúč slnka do jej ťažkých dní. Ako rodinu nás to veľmi zblížilo a pripomenulo nám to, že nič nie je samozrejmé,“ povedal dnes už ženáč Luke. Na obrade sa kvôli opatreniam zúčastnilo len 6 ľudí, nasledovala malá recepcia. Obrad dojal aj hovorcu hospicu sv. Barnabáša, kde pani Vera trávi jeseň svojho života. ,,Hospic je viac ako len miesto, kde ľudia ,chodia umrieť´. Nespočetné množstvo rodín prežilo u nás dôležité chvíle a my to s úctou pozorujeme,“ vyjadril sa na Facebooku.