Ďalšie vysoké číslo novo nakazených: Náš sused má 6660 aktívnych prípadov COVID-19

V Rakúsku pribudlo za uplynulých 24 hodín 789 nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čím počet aktívnych prípadov dosiahol 6660.

Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 301 pacientov, vyplýva zo stredajších údajov ministerstiev vnútra a zdravotníctva, o ktorých na svojej webovej stránke informovala stanica ORF.

V Rakúsku dosiaľ zaznamenali 739 súvisiacich úmrtí a 35 118 pozitívnych výsledkov testov. Tých bolo doteraz vykonaných 1 379 839. V nemocniciach je hospitalizovaných 267 osôb, z toho 54 leží na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Vzhľadom na vysoký počet nakazených zaradí Nemecko v stredu popoludní rakúske hlavné mesto Viedeň medzi rizikové oblasti. Pre on-line vydanie magazínu Standard to potvrdil zdroj z prostredia vlády. "Od 5. septembra evidujú (vo Viedni) výrazne viac ako 50 novoinfikovaných na 100 000 obyvateľov, preto sme nútení konať," uviedol zdroj.

Osoby prichádzajúce do Nemecka z rizikových oblastí sa musia preukázať negatívnym testom na koronavírus, ktorý nie je starší ako 48 hodín. Na karanténny zoznam zaradilo Viedeň pred niekoľkými dňami aj Švajčiarsko.

Očakáva sa, že po rokovaní kancelára Sebastiana Kurza a ministra zdravotníctva Rudolfa Anschobera so zástupcami okresov, ktoré sú na koronavírusovom semafore zaradené do oranžovej zóny, zverejní vláda prísnejšie opatrenia týkajúce sa obmedzenia počtu účastníkov súkromných osláv vrátane svadieb na približne desať. Sprísnené opatrenia by sa mali dotknúť aj gastronomických prevádzok a zrejme dôjde aj k uzavretiu klubov a diskoték, píše webový portál OE24.

V oranžovej zóne je zaradených aktuálne sedem rakúskych okresov vrátane Viedne a Innsbrucku; v žltej zóne ich je 35.