Smrtiaca svadba v USA: Prekročili limit hostí, s koronavírusom kvôli nej zomrelo už 7 ľudí

V súvislosti s augustovou svadbou v americkom štáte Maine, ktorá sa konala v rozpore s pravidlami proti šíreniu koronavírusu, už s covidom-19 zomrelo najmenej sedem ľudí.

Informovala o tom v stredu agentúra AP. Svadba, ktorá sa stala jedným z ohnísk šírenia koronavírusu v štáte Maine, sa konala 7. augusta v meste Millinocket, ktoré je vzdialené asi 70 kilometrov od kanadskej hranice. V súvislosti s akciou sa po celom štáte Maine nakazilo vírusom SARS-CoV-2 najmenej 176 ľudí. Sedem z nich s covidom-19 zomrelo.



"Ani jeden z nich sa obradu ani svadobnej hostiny priamo nezúčastnil," zdôraznil lekár Nirav Shah z mainského Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Šesť zo siedmich ľudí, ktorí sa v súvislosti so svadbou nakazili a následne s covidom-19 zomreli, žilo v domove pre seniorov v meste Madison, asi 130 kilometrov juhozápadne od Millinocket.



Koronavírus sa zo svadby dostal aj do väznice mainského okresu York. Do nej ju zaniesol jeden zo zamestnancov, ktorý bol hosťom na svadbe v Millinocket. CDC teraz preveruje, či so svadbou súvisí aj šíreniu nákazy v kostole v meste Sanford. Miestny pastor Todd Bell bol na svadbe sobášiacim. Agentúra AP pripomenula, že v štáte Maine môže byť kvôli šíreniu koronavírusu na vnútorných akciách maximálne 50 ľudí. Na augustovej svadbe na severe štátu bolo pritom hostí viac ako 65.