Vrátili sa na koncertné pódiá! Jedna z našich najúspešnejších kapiel Peter Bič Project opäť teší svojich fanúšikov koncertmi po Slovensku. A hoci odohrať dvojhodinovú šou je náročné, svoju prácu milujú, čo odzrkadľuje aj nálada na ich koncertoch. Speváčka Viki Vargová spolu s Petrom Bičom však prezradili nielen to, čo sa deje pred koncertom, no aj to, ako a čím zaháňajú nervozitu!