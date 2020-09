Matka desaťročie skrývala svoju závislosť: Nechutné, na čom si potajme pochutnávala

Matka vyhľadala odbornú pomoc so svojím nezvyčajným problémom. Minula takmer osemtisíc libier (8 701,31 euro) na detský púder len preto, aby ho zjedla.

Britka Lisa Anderson (44) začala s pojedaním púdru pred pätnástimi rokmi. Vtedy vykúpala svojho syna, použila na spomínaný výrobok a pocítila nutkanie ochutnať ho. O prípade informuje Devonlive.

Nezamestnaná Lisa, ktorá trpí úzkosťami a depresiou, minie každý týždeň minimálne desať libier (10,88 euro) na svoju závislosť. Matke piatich detí sa tieto chúťky darilo desaťročie skrývať, nakoniec sa ale priznala svojej bývalej partnerke. Teraz nabrala odvahu vyhľadať profesionálnu pomoc.

Doktori jej nedávno povedali, že zrejme trpí syndrómom Pica - poruchou stravovania, pre ktorú je typické nutkanie jesť nejedlé veci. Lisa je pripravená nechať si pomôcť od odborníkov a o svojej závislosti sa rozhodla prehovoriť preto, aby motivovala aj ostatných ľudí.

"Môj najmladší syn má 15 rokov, začalo to vtedy, keď som ho čakala," spomína Lisa na úplne začiatky svojej závislosti. Priznáva, že na púdri ju najviac priťahovala asi vôňa. Mala rada napríklad aj arómu vreciek do vysávača. Tiež jej voňali osviežovače kobercov, no tie nikdy nejedla.

"Keď som po jeho narodení použila detský púder, zvyšky som zlízala zo svojich rúk," priznáva. "To som robila dosť dlho. Nie vždy to bolo vedomé, niekedy som si ani neuvedomila, že to robím. Až približne pred štyrmi rokmi som to začala konzumovať tak, že som si ho nasypala do rúk a zjedla." Nikomu to nepovedala.

Vždy, keď sa ocitla v blízkosti detského púdra, tak si trošku nasypala do rúk a zjedla ho. "Začala som sa rozprávať so ženou, ktorá robí to isté a tá mi povedala, že ona si ho iba vsype do úst." Lisa si to pozrela na Youtube a začala konzumovať púder týmto spôsobom, pretože tak nevzniklo toľko neporiadku.

Vždy, keď cíti chuť púdra, tak je spokojná. "Je to akoby jemná mydlová chuť. Aj moja partnerka to skúsila a povedala, že to chutí ako mydlo. Nepáčilo sa jej to," hovorí Lisa.

Na nákup púdrov minula už takmer osemtisíc libier (8 701,31 euro). Minimálne 40-krát denne ide do kúpelne dať si trošku tohto bieleho prášku. Púder kupuje cez Amazon, kde ju balenie šiestich kusov vyjde na sedem libier (7,61 euro). Taktiež si v obchode kupuje dve veľké balenia za 1,50 £ (1,63 euro), čiže dokopy ju jej závislosť stojí viac než desať libier týždenne.

"Tajila som to, pretože som sa bála, že si ľudia budú myslieť, aká som hlúpa, alebo mi povedia, nech s tým prestanem. Nemohla som s tým však prestať, pretože som na tom závislá," priznáva Lisa, ktorej sa jej závislosť podarilo tajiť desať rokov, až kým jej bývalá priateľka nevbehla do kúpeľne na základe rastúceho podozrenia ohľadom jej pravidelných návštev tejto miestnosti.

Až minulý rok stanovil doktor Lise predpokladanú diagnózu. Zrejme ide o nedostatok železa v jej krvi, obsedantno-kompulzívnu poruchu a syndróm Pica. Koncom minulého ruka jej odporúčil terapiu, ktorú aj navštevovala, až kým neprišla pandémia a ochranné opatrenia s ňou spojené.

Detský púder sa vyrába z mastenca, priemyselného minerálu z kremíka, horčíka a kyslíka. Považuje sa za jedovatý pre človeka. Ľudia by okamžite mali vyhľadať pomoc po tom, ako ho vdýchnu, prípadne skonzumujú.