Žilinský sudca Béreš ide do väzby: Ústavný súd vyslovil súhlas

Ústavný súd (ÚS) SR v utorok vyslovil súhlas so vzatím do väzby Daniela Béreša, sudcu Okresného súdu Žilina s dočasne pozastaveným výkonom funkcie.

Po neverejnom zasadnutí pléna ÚS o tom na brífingu informoval predseda ÚS Ivan Fiačan.

"ÚS nezistil také okolnosti, ktoré by odôvodňovali, že ide o zneužitie postupu orgánov činných v trestnom konaní proti súdnej moci alebo že by tu boli iné okolnosti v zmysle našej predchádzajúcej judikatúry, ktoré by takéto udelenie súhlasu znemožňovali," uviedol Fiačan. Ústavný súd vyhovel žiadosti generálneho prokurátora v tajnom hlasovaní.

Béreš bol jednou z piatich osôb, ktoré v pondelok (14. 9.) zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) počas akcie s krycím názvom Plevel. Tá súvisí s korupčnou trestnou činnosťou. O jeho väzbe má následne rozhodnúť Špecializovaný trestný súd.