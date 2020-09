Kolobežkár takmer dokaličil 11-ročného cyklistu: Dominik skončil so zlomenou rukou

Šťastie v nešťastí! Situácia so zelenými zdieľanými kolobežkami v hlavnom meste začína byť neúnosná. Čoraz častejšie sa totiž chodci stávajú obeťami nezodpovedných vodičov, ktorí jazdia neprimeranou rýchlosťou aj mimo cesty, na ktorú je kolobežka určená.

Na vlastnej koži to okúsil aj 11-ročný Dominik, ktorý ostal po strete s kolobežkárom so zlomenou rukou. Nový Čas zisťoval, či firma prevádzkujúca kolobežky plánuje nejako zakročiť.

Nedajú si povedať! Elektrické kolobežky, ktoré s obľubou využíva väčšina Bratislavčanov na presun z miesta na miesto, sa v posledných týždňoch stávajú čoraz väčším problémom. Stret kolobežkára s ničnetušiacim chodcom by mohol mať v niektorých prípadoch hrozivé následky.

Zlomená ruka

O bezpečnej jazde vie aj žiak základnej školy v Petržalke Dominik (11), ktorý si rovnako ako jeho rovesníci užíval posledné teplé dni jazdou na bicykli. Na ten sa už tak skoro neposadí. Po nepríjemnom strete s kolobežkárom, ktorý malého cyklistu podľa slov jeho mamy Martiny zrazil na chodníku pred vyše dvomi týždňami, skončil na pohotovosti so zlomenou rukou.

„Stalo sa to na Hanovej 4. 9. Môj syn išiel z Pumtracku v Ovsišti domov a na rohu ulice do neho dosť veľkou rýchlosťou narazil chlapík na zelenej kolobežke,“ priznala nahnevaná mama Martina, ktorá ostala z hrôzostrašného zážitku, ktorý jej syn vyrozprával, doslova šokovaná. Podľa jej slov sú kolobežkári veľmi neohľaduplní voči svojmu okoliu a premávajú sa po chodníkoch oveľa vyššou rýchlosťou, ako by mali.

„Ten náraz bol poriadne silný, pretože ten pán spadol na zem.povedal Dominik, ktorý priznal, že sa ho muž pýtal, či je v poriadku. „Povedal som, že áno, pretože ma to bolelo iba trochu,“ doplnil statočný chlapec. Že nebude všetko v poriadku, zistil až doma, keď mu ruka opuchla a neskôr zmodrela.doplnila Dominikova mama, podľa ktorej by si mali kolobežkári naozaj vstúpiť do svedomia a brať väčší ohľad na chodcov. V opačnom prípade by to mohlo mať aj fatálnejšie následky.