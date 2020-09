Jankovská po štyroch dňoch odriekania v base: Pokračuje v hladovke! Dokedy chce zotrvať?

Stále zostáva odhodlaná. Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská (49) začala počas víkendu držať hladovku a svoje rozhopdnutie nehodlá zmeniť.

Protestnú akciu za mrežami začala po tom, čo jej na krk minulý týždeň pribudlo ďalšie obvinenie v kauze baru Fatima. Podľa jej advokáta nemá stanovený žiadny maximálny limit, dokedy nebude vo väzbe prijímať potravu. Monike Jankovskej, ktorá je vyše pol roka vo väzbe v zariadení v Banskej Bystrici pre kauzu ovplyvňovania sudcov Búrka, pribudlo v septembri ďalšie obvinenie v kauze trenčianskeho baru Fatima.

Jankovská mala podľa vyšetrovateľa vziať úplatok od Petra Čongrádyho za rozhodnutie proti podnikateľovi Ondrejovi Janíčkovi, ktorý potom o podnik prišiel. Bývalá štátna tajomníčka sa rozhodla voči obvineniam bojovať protestnou formou za mrežami - v sobotu ráno začala v cele držať hladovku. Dôvodom zúfalého činu je podľa Jankovskej nezákonný postup vyštrovateľa Petra Juhása v kauze Fatima aj podnet ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej voči jej advokátke Lenke Charvátovej.

Tá zamestnáva Jankovskej syna Jakuba ako koncipienta a umožňuje mu tak kontakt s mamou vo väzbe. „Moja klientka si uvedomuje, že hladovka je krajným riešením a presne preto sa k takémuto kroku odhodlala. Uvedomuje si aj to, že ak sa nezastaví včas, privodí následky smrti,“ vysvetlil Jankovskej kroky cez víkend jej advokát Peter Erdös.

So svojou klientkou zostáva v každodennom kontakte a potvrdil nám, že ani po štyroch dňoch bez jedla sa jej postoj nezmenil. „Určite vzhľadom na tie informácie, ktoré mám, pokračuje v hladovke, ktorú zahájila. O nejakej zmene jej zdravotného stavu, ktorá by vyžadovala prípadnú hospitalizáciu, nemám žiadne informácie,“ priblížil Erdös s tým, že nevie povedať, dokedy chce Jankovská vytrvať v hladovaní.

„Ona to nejako ultimatívne nestanovila, že by to malo byť do vymedzeného času a ani tam nie je nejaká vyslovená podmienka, že by vyžadovala touto hladovkou splnenie nejakých podmienok. Nie, to takto vôbec nebolo z jej strany definované. Jednoducho to zahájila a naďalej v tom chce pokračovať,“ doplnil advokát.

Prečo odmieta jedlo

1. Sťažuje sa na nezákonný postup a rozhodnutie vyšetrovateľa Petra Juhása, ktoré sa týka jej obvinenia v kauze Fatima.

2. Chce upozorniť na údajné porušovanie svojich základných práv a slobôd najvyššími ústavnými činiteľmi v trestnom konaní vedenom proti jej osobe.

3. Kroky ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej voči jej obhajkyni považuje za šikanózne a nezákonné.