Hazard Slováka na najnáročnejšom horskom teréne zachytilo video: Ty nie si ešte zapnutý? To nemyslíš vážne!

Nezmyselne sa zahrával so životom! Pred mesiacom na Skalke nad Kremnicou (okr. Žiar nad Hronom) otvorili nový ferratový svet.

Vlajkovou loďou turistickej atrakcie je via ferrata kategórie F s názvom Fúha, ktorá je ako jediná na Slovensku určená pre skúsených lezcov. V pondelok tam však museli záchranári zasahovať až trikrát! V prvom prípade z nej spadol muž (45) z niekoľkometrovej výšky, ktorý mal síce na sebe ferratový set, ale nepoužil ho! Do nemocnice ho transportoval vrtuľník. Horskí záchranári nad jeho konaním krútia hlavami.

Hazard Slováka je zachytený aj na videu. „Ty nie si ešte zapnutý? To nemyslíš vážne!? To nemyslíš vážne, že nie si zapnutý,“ hovorí mužský hlas na videu. „Nepripútal sa preto, lebo sa vraj ponáhľal, nechcel sa zdržovať. Svedkom jeho neuváženého činu bol záchranár, ktorý, keď videl, kam to smeruje, utekal po záchranársky batoh,“ uviedol zdroj Nového Času. „Neviem, čo mám k tomuto prípadu povedať. Bolo to hlúpe a nezodpovedné,“ vyjadril sa autor myšlienky projektu prvej via ferraty na Skalke a dobrovoľný horský záchranár Ivan Petráš.

Lezec spadol z výšky približne 15 metrov, mal poranenú chrbticu a zrejme aj ďalšie vnútorné zranenia. Do banskobystrickej nemocnice ho previezol vrtuľník. „Mal síce vybavenie na zaistenie pádu (ferratový set), ale liezol bez jeho použitia. O súčinnosť bola požiadaná posádka VZZS, ktorých leteckí záchranári pristáli na heliporte na Skalke. Horskí záchranári ho po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti transportovali na nosidlách a služobným vozidlom zraneného na heliport, kde ho odovzdali leteckým záchranárom na prevoz do nemocnice,“ píše na svojej stránke Horská záchranná služba.

Už krátko po odovzdaní zraneného boli horskí záchranári požiadaní o pomoc mužovi (50), ktorý bol tiež na tejto ferrate. Nezvládol ju však vyliezť a zostal tam zavesený. Pomocou lanovej techniky ho dostali na zem a keďže bol bez zranení, ďalšiu pomoc nepotreboval. Následne pomáhali ďalšiemu Slovákovi (50), ktorý rovnako nezvládol prejsť celú ferratu Fúha. Pomocou lanovej techniky ho dostali na zem.

Pri adrenalínových zážitkoch, akými ferratové trasy sú, je vhodné sa aj poistiť pre prípad HZS. Horskí záchranári vyzývajú ľudí, aby nepreceňovali svoje schopnosti. „Pokiaľ bude počet zásahov na ferratách stúpať, HZS bude nútená z dôvodu ochrany a zdravia návštevníkov horských oblastí podniknúť právne kroky vedúce k zníženiu obtažnosti ferrát alebo uzavretiu pre širokú verejnosť," informovala HZS na sociálnej sieti.