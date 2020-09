Lenkini štvornohí parťáci žnú jeden úspech za druhým: Doma mám naj boxera Slovenska i sveta

Medzinárodný šampión krásy! Tento titul u nás patrí Barachielovi - psíkovi, ktorý žne jeden úspech za druhým.

Lenka Mlynková (43) z Holíča sa zaoberá chovom boxerov. Táto záľuba jej priniesla vytúžené ovocie v podobe mnohých ocenení jej štvornohého miláčika. Pochváliť sa môže i sučkou menom Fallora, ktorá získala prestížnu cenu. Začalo sa to v roku 1990, keď Lenka ako 12-ročná odišla na prázdniny so svojou najlepšou kamarátkou k jej tete. „Mala štvorročného zlatého boxera Algara, nad ktorého krásou a silou sa mi tajil dych,“ spomína. Sen si začala plniť až v dospelosti.

„S manželom sme si kúpili dom po uznávanom chovateľovi nemeckých ovčiakov so 6 kotercami,“ opisuje Lenka, ktorá má dnes štyri sučky a jedného psíka. Ľudia, ktorí ju nepoznajú, sa často čudujú, že chová boxerov. „Vždy mi vravia, že by ma tipovali skôr na pudlíkov alebo čivavy. Milá bola i reakcia mojej spolužiačky z vysokej školy. Študovali sme spolu germanistiku a filozofiu a keď sa dozvedela, že chovám nemeckých boxerov, jej reakcia bola: Tak to ma neprekvapuje. Azda by nemčinárka nechovala maďarskú vyžlu!“

Dlhodobý tréning

Na otázku, čo považuje za svoj najväčší výstavný triumf, sa jej ťažko odpovedá. „Obrovské úspechy som dosiahla so psom Barachiel Floyd Fender Edda, ktorý sa pýši niekoľkými titulmi ako Medzinárodný šampión krásy, Slovenský šampión krásy a kopec iných,“ vyratúva. Ročné náklady na psa sa podľa slov chovateľky pohybujú od 700 eur do približne troch tisícok. „Pre mňa je psík nedoceniteľný a nikdy by som ho nepredala,“ vraví s láskou. A ako to vyzerá na výstavách?

vysvetľuje s tým, že za naoko jednoduchou vecou je dlhodobý tréning. Radosť jej robia aj ďalší chlpáči. Za výnimočný úspech považuje i umiestnenie sučky Fallora Prinzessin Deutsch Algar na Svetovej výstave boxerov ATIBOX 2019 v Rumunskom meste Oradea. „Fallora sa stala najkrajším šteniatkom nemeckého boxera na svete,“ teší sa a dodáva:„Všetci si myslíme, že máme toho najlepšieho psa na svete. A všetci máme pravdu."

Top úspechy Fallory

- Svetová výstava Atibox - Best baby of the Atibox boxer show 2019

Top úspechy Barachiela

- Medzinárodný šampión krásy - víťaz za Slovensko - 2020

- Boxerliga - Víťaz roka - 2017 – 2018

- Stredoeurópska výstava boxerov - Stredoeurópsky víťaz - 2018