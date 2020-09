Bora sa teší z etapového víťazstva, Sagan má však stále ďaleko od zeleného dresu

Po voľnom dni na Tour de France dominoval šestnástej etape Lennard Kämna z tímu Bora-Hansgrohe.

Kolega Petra Sagana v tíme Bora-Hansgrohe Lennard Kämna zvíťazil v utorňajšej 16. etape 107. ročníka cyklistických pretekov Tour de France. Po 164 kilometroch z Tour-du-Pin do Villard-de-Lans dotiahol nemecký jazdec do úspešného konca únik, druhý finišoval Ekvádorčan Richard Carapaz (Ineos), tretí skončil Švajčiar Sebastien Reichenbach (FDJ). Pelotón s nositeľom žltého dresu Slovincom Primožom Rogličom i slovenským reprezentantom Saganom výrazne zaostal.

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) nebodoval na šprintérskej prémii v rámci 16. etapy na Tour de France. A keďže medzi bodovanou pätnástkou nebol ani líder bodovacej súťaže Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step), náskok 29-ročného Íra pred o rok starším Slovákom zostal 45-bodový. Do boja o zelený dres však ešte môže zasiahnuť Talian Matteo Trentin z tímu CCC. Práve Trentin sa stal v úniku 15-člennej skupiny víťazom prémie na 44,5 km v Saint-Joseph-de-Riviere a pripísal si 20 bodov. Náskok Sagana na druhom mieste bodovacej súťaže znížil na 15 bodov.

Boli to v roku 2012 Bradley Wiggins, v rokoch 2013, 2015, 2016 a 2017 Chris Froome, v roku 2014 Vincenzo Nibali a v roku 2018 Geraint Thomas. Iba Cadel Evans v roku 2011 a Egan Bernal v roku 2019 nevstupovali do tretieho týždňa v žltom drese, ale nakoniec ho doviezli do Paríža.

Výsledky 16. etapy (Tour-du-Pin - Villard-de-Lans, 164 km):

1. Lennard Kämna (Nem./Bora-Hansgrohe) 4:12:52 h, 2. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) +1:27 min, 3. Sebastien Reichenbach (Švaj./Groupama-FDJ) +1:56, 4. Pavel Sivakov (Rus./Ineos Grenadiers) +2:34, 5. Simon Geschke (Nem./CCC) +2:35, 6. Warren Barguil (Fr./Arkea-Samsic) +2:37, 7. Tiesj Benoot (Belg./Sunweb) +2:41, 8. Nicolas Roche (Ír./Sunweb) +2:47, 9. Quentin Pacher (Fr./B&B Hotels-Vital Concept) +2:51, 10. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quickstep) +2:54, ... 125. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +27:27 celkové poradie:

1. Primož Roglič (Slov./Jumbo-Visma) 70:06:47 h, 2. Tadej Pogačar (Slov./SAE Emirates) +40 s, 3. Rigoberto Uran (Kol./EF Pro Cycling) +1:34, 4. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) +1:45, 5. Adam Yates (V. Brit./Mitchelton-Scott) +2:03, 6. Richie Porte (Aus./Trek-Segafredo) +2:13, 7. Mikel Landa (Šp./Bahrain McLaren) +2:16, 8. Enric Mas (Šp./Movistar) +3:15, 9. Tom Dumoulin (Hol./Jumbo-Visma) +5:19, 10. Nairo Quintana (Kol./Arkea-Samsic) +5:43, ... 86. SAGAN +3:06:47 h

bodovacia súťaž:

1. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-Quickstep) 269 bodov, 2. SAGAN 224, 3. Matteo Trentin (Tal./CCC) 212