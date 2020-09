Herečka Zuzana Vačková s priateľom: Zazvonia im svadobné zvony?

Známa slovenská herečka Zuzana Vačková (51), ktorá momentálne účinkuje v makrizáckych Oteckoch, priznala, že sa jej na lásku oplatilo čakať.

Vždy vysmiata blondínka, ktorá má za sebou pár nevydarených vzťahov, teraz už vyše dvoch rokov zažíva zamilované obdobie. Chystá dokonca s priateľom Petrom svadbu? Aj keď bola Vačková dlhšie sama, na mužov nezanevrela. A vyplatilo sa jej to. Teraz má pri sebe milého priateľa a je s ním nadmieru spokojná. Blondínka najnovšie priznala, že zažíva lásku, ako počas života ešte nemala šancu spoznať.

„Je to úplne iné, ako keď som mala partnera, s ktorým som si plánovala dieťa. Vtedy sme sa zhovárali o tom, či budeme mať chlapčeka alebo dievčatko, ako sa budú volať. Človek si skrátka stavia vzdušné zámky,“ povedala pre denník Pravda Vačková, ktorá terajší vzťah porovnala s tými z minulosti.

„Teraz už sme dvaja ľudia, ktorí spolu trávia čas, pretože ho tráviť spolu chcú. Nemáme spoločné ani hypotéky, ani deti, ani žiadnych príbuzných. Celé je to na takej slobodnejšej báze, ale o to je príjemnejšie, keďže viem, že spolu chceme byť a preto spolu sme,“ dodala Vačková. Na svadbu však nemyslí. „Takýmto smerom sa moje myšlienky neuberajú. Chcela by som s mojím partnerom prežiť život až do konca. Ale či to bude s obrúčkami alebo bez, nad tým sa nezamýšľam,“ ukončila.