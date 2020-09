Zdravotné problémy markizáka Prša takmer tri roky po mŕtvici: Ruka mi nefunguje ani na 50 percent

Prešiel si veľmi náročným obdobím! Markizák Boris Pršo (36) ešte v roku 2017 šokoval celé Slovensko, keď počas generálky Let’s Dance skolaboval.

Redaktor dostal totiž silné krvácanie do mozgu a tak musel ísť na okamžitú vážnu operáciu. Po nej nasledovali náročné rehabilitácie, ktorých sa ale húževnatý Boris nezľakol. Zdravotné problémy mu však ostali doteraz. I keď sa už opäť vrátil do bežného života a znova zarezáva v televízii, nie je všetko ako predtým. Boris teraz otvorene prehovoril, že jeho pravá ruka nefunguje ani na polovicu.

Hoci Pršo svoju prácu veľmi miluje, pred pár rokmi si od nej musel dať neželanú pauzu. Redaktor televízie Markíza totiž nečakane skolaboval počas generálky tanečnej šou, čo mu úplne zmenilo životné plány. Pre mŕtvicu absolvoval okamžitú operáciu mozgu a nevynechal ani náročné rehabilitácie, ktoré mu veľmi pomohli. Boris sa vďaka nim naučil opäť chodiť a plne fungovať. Jeho zdravotný stav však už dávno nie je taký ako pred nešťastím.

Markizák teraz otvorene svojim fanúšikom na sociálnej sieti porozprával, čo mu robí najväčší problém a čo ho najviac trápi. Na otázku, ako funguje jeho pravá ruka, odpovedal bez okolkov. „Odpoviem rád. Úprimne, ako kedy. Jeden deň lepšie a iný horšie... Nie je to vôbec 100-percentné, ani 50-percentné,“ prezradil Pršo, ktorý však nestráca nádej, že to raz bude opäť všetko v poriadku. „Je to tak, ale snažím sa,“ dodal statočne redaktor.

Zarezáva v televízii

Boris už od začiatku tvrdil, že keď to bude možné, vráti sa späť ku svojej milovanej práci v Reflexe. A tieto jeho slová sa stali skutočnosťou. Sympatický Boris, ktorý pred kamerami už spovedal zvučné slovenské i zahraničné mená zo šoubiznisu, je opäť na televíznych obrazovkách. Kompetentní v Markíze mu celý čas držali miesto s tým, že sa môže kedykoľvek vrátiť. „Boris Pršo opäť pracuje pre TV Markíza ako redaktor relácie Reflex, príležitostne sa objavuje aj v rannej relácii Teleráno. Sme veľmi radi, že je Boris opäť medzi nami,“ potvrdil nedávno pre Nový Čas šéf PR a marketingu Michal Borec.