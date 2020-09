Neymar po strkanici s Gonzálezom: Škoda, že som toho idiota netrafil do tváre

Divočina so 14 žltými a 5 červenými kartami! Prestížny súboj francúzskej Ligue 1 medzi Parížom St. Germain a Olympique Marseille (0:1) sa po strkaniciach zmenil v závere na mariáš s tromfovou farbou – červená. V deviatej minúte nadstaveného času putoval predčasne pod sprchy aj Neymar (28).

Brazílčan sa v tomto zápase vrátil do zostavy PSG po pobyte v karanténe. Zábery z videa ukázali, že Alvaraa (30) trafil dlaňou do zadnej časti hlavy. Na twitteri neskôr prezradil, že ho Španiel nazval „opicou“ a on tak reagoval na rasizmus. „Pozrite sa na ten rasizmus, preto som ho udrel. Ľutujem len to, že som toho idiota netrafil do tváre. Pre VAR je ľahké ukázať moju agresivitu. Teraz by som bol však rád, keby ukázal aj na rasistu,“ napísal rozzúrený Neymar.

Obranca Marseille urážky odmieta. „Niekedy sa musíte naučiť prehrávať a na ihrisku akceptovať neúspech,“ odkázal González. Marseille zdolalo PSG po deviatich rokoch a dvadsiatich vzájomných zápasoch. Svojho hráča sa zastal aj portugalský tréner André Villas-Boas. „Ak by to bolo naozaj tak, bol by to vážny priestupok. Nemyslím si však, že je to práve tento prípad. Videli sme len to, že Ángel di María opľul Gonzáleza.“ Neymara čaká stop na jeden zápas. „Akceptujem trest, pretože som mal konať podľa pravidiel. Aj González by mal dostať trest. Ten chlap konal ako hlupák, a ja tiež, keď som sa nechal vyprovokovať. K nášmu športu patria agresivita, emócie, nadávky. Rasizmus a intolerancia sú však neprijateľné,“ dodal Neymar.

Yesterday's brawl between PSG & Marseille which saw 5 red cards including Neymar & 14 yellow cards!! pic.twitter.com/BaPqGTPOVs — Marvin LFC (@lfcmarvin) September 14, 2020

We are in 2020 and Neymar got sent off for standing up for racism í ½í²€í ½í²€pic.twitter.com/a6QLCBHrrE — . (@Auba14ii) September 13, 2020

Paris SG – Marseille 0:1

Gól: 31. Thauvin. Červené karty: 90. +7 Kurzawa, Paredes (po druhej ŽK) – Amavi, 90. +9 Neymar – Bendetto (po 2 ŽK)