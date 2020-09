Dážď, chlad a umelá tráva: Slovan čaká vo Fínsku náročný boj o pohárovú Európu

V utorok ešte mali futbalisti Slovana Bratislava tréning v domácich podmienkach a v stredu ráno už majú naplánovaný odlet do Fínska.

Vo štvrtok od 17.30 h sa v 2. kvalifikačnom kole Európskej ligy 2020/2021 predstavia na trávniku tímu KuPS Kuopio. Na slovenského majstra čaká na druhý pokus o vstup do pohárovej Európy v novom ročníku, keďže koncom augusta nemohli z dôvodu dvoch pozitívnych členov výpravy na koronavírus odohrať kvalifikačný súboj Ligy majstrov na Faerských ostrovoch a pomocnú ruku im nepodal ani Športový arbitrážny súd.

V Kuopiu by malo byť v stredu a vo štvrtok maximálne do desať stupňov a predpoveď počasia avizuje dážď. Hrať sa bude na štadióne s umelou trávou. "Nemyslím si, že by mala zmena počasia či umelá tráva hrať významnú úlohu. SNemôžeme riešiť okolnosti, musíme sa koncentrovať len na náš výkon a postup,“ vyhlásil slovinský útočník Alen Ožbolt na oficiálnom webe skslovan.com. "A recept na nižšie teploty? Kľúčová je dobrá rozcvička," dodal Ožbolt.

V júni 2017 nastúpil ako hráč slovinskej reprezentácie do 21 rokov v prípravnom zápase s fínskymi rovesníkmi. Ešte ako člen tímu NK Domžale zase hral v kvalifikácii Európskej ligy proti estónskej Flore Tallinn. Fínsko a Estónsko sú si veľmi blízke krajiny a podobnosti sa dajú nájsť aj v štýle futbalu, ktorý prezentujú. "Zo skúseností s fínskym a estónskym futbalom som získal poznatky o tom, že hráči z týchto krajín sú fyzicky veľmi silní, veľa behajú a snažia sa využívať štandardné situácie. Prezentujú sa agresívnym poňatím. My musíme hrať svoj futbal, čiže kombinačne a s loptou na zemi. Ak tieto tímy čelia súperom, ktorí kombinujú po zemi a hrajú rýchly futbal, tak im to môže spôsobiť ťažkosti. Presne takýmto spôsobom sme uspeli s bývalým klubom proti Tallinnu,“ skonštatoval Ožbolt, strelec troch gólov v novej sezóne.

V špecifickom "koronavírusovom" období sa hrá v predkolách európskych súťaží iba na jeden víťazný zápas, čiže bez možnosti na opravu.dodal Ožbolt.