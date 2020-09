Českým mestom otriasli výbuchy v muničnom sklade: Evakuácia osôb do vzdialenosti 500 metrov!

Hasiči zasahujú v meste Bílina v okrese Teplice pri požiari s výbuchmi uskladnenej munície v policajnom areáli.

Nariadená bola evakuácia osôb do vzdialenosti 500 metrov. ČTK to povedal hovorca krajských hasičov Milan Rudolf. V prvom okamihu po ohlásení udalosti policajti nevpustili hasičov k ohnisku. "Máme v súčasnosti na mieste sedem jednotiek, to je dvanásť vozidiel," uviedol Rudolf.

Tepličtí policisté společně s @hasici_cr zasahují u požáru pronajatého skladu v Bílině, který využívá Pyrotechnická služba PČR k uskladnění vyřazené munice. Okolí bylo evakuováno a v současnosti probíhá hašení požáru. Okolnosti vzniku budou předmětem dalšího šetření. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) September 15, 2020

Muničný sklad je v časti Chudeřice na sever od centra mesta Bílina smerom na Teplice. Vedie tadiaľ cesta I / 13 spájajúca mestá pod Krušnými horami. Cesta je na vjazde do Bíliny uzavretá, obchádzková trasa vedie cez Kostomlaty alebo Braňany. Evakuovať bolo nutné časť Teplického Predmestia a ulicu Československej armády.