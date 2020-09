Sophia sa bála vyjsť von z domu: Postavila sa strachu, jej hrdinské skutky teraz obdivujú tisíce ľudí!

Jednoduché vykročenie za dvere ich rodinného domu bolo pre 5-ročnú Sophiu veľkou výzvou. Zvyčajne zostáva doma so svojou mamou, teraz však urobila niečo, za čo ju obdivujú tisíce ľudí.

Ako uvádza portál Mirror, 5-ročná Sophia-Rose Fry a jej mama Abbie Dawson v súčasnosti pravidelne navštevujú lekárov, pretože majú podozrenie, že má dievčatko autizmus. Len jednoduché vykročenie z domu je pre ňu veľkou výzvou, avšak Sophia sa postavila svojmu strachu a v čase zúriaceho koronavírusu požiadala mamu, či by nemohli zaniesť miestnym deťom a kľúčovým pracovníkom v prvej línii balíčky na rozveselenie.

Za pomoci jej mamy a fastfoodového reťazca, ktorý sa ju rozhodol podporiť, sa malej hrdinke podarilo v priebehu 5 týždňov doručiť ohromujúcich 1103 darčekových tašiek, ktoré boli naozaj špeciálne. Obdarovaní si v nich našli senzorické hračky, ručne vyrobené kľúčenky, sladké dobroty a balónové zvieratká. Prekvapila ľudí a detí v miestnych škôlkach, školách, v supermarketoch a navštívila aj veliteľstvo polície a záchrannú službu.

„Občas je mierne nervózna a má strach, ale je to 5-ročná dievčina, ktorá mi hovorí: Mami, ja to dokážem. Je obrovskou inšpiráciou. Slovami nedokážem vyjadriť to, ako moc som na ňu hrdá,“ povedala jej mama Abbie z anglického mesta Preston a grófstva Lancashire. „Keď ľudia videli, čo sme im nechali pri ich vchodových dverách, vedela som, že ich to poteší, a tak som z toho bola šťastná aj ja. Najviac sa mi páčilo, keď sme dali darčekové balíčky kľúčovým pracovníkom v prvej línii a videla som ich veľký úsmev,“ pochválila sa 5-ročná hrdinka Sophia.

Sophiu inšpirovala jej mama, ktorá darovala nepotrebné veci ich rodine a známym. „Chcela urobiť radosť ľuďom v zložitom období,“ vysvetlila jej mama. Počas každodenného rozdávania balíčkov pre radosť Abbie značí v zozname domy, ktoré už navštívili, zatiaľ čo Sophia-Rose zaklope na dvere a nechá balíček na prahu dverí. „Cíti sa lepšie, keď darčeky nechávame pred dverami a ja to úplne chápem. Keď sa ľudia vrátia domov z prechádzky, alebo z dlhej služby v práci, nájdu si nečakaný darček,“ ukončila ich krásny a inšpiratívny príbeh mama Abbie.