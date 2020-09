Projekt Nadácie SOŠV ide do finále: O finančnej podpore pre talenty rozhodne verejnosť

Projekt Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru Ukáž sa!, ktorý pomáha mladým talentovaným športovcom v rozvoji ich kariéry, vstupuje do finále.

O držiteľoch najvyšších finančných podpôr rozhodne spomedzi 35 finalistov v hlasovaní verejnosť.

Vo finále Ukáž sa! sa o hlas verejnosti uchádza 35 mladých športovcov či športových kolektívov vo veku od 13 do 18 rokov. Verejnosti sa predstavujú vo videách, ktoré s finalistami natočil podľa nimi pripraveného scenára mediálny tím Slovenského olympijského a športového výboru. Hlasovanie sa uskutoční od 14. do 27. septembra na webe www.olympic.sk/ukazsa. Každý finalista má istotu finančnej podpory na rozvoj svojho športového talentu vo výške tisíc eur, najlepší na základe hlasovania získa grant 3000 eur.

Členovia správnej rady Nadácie SOŠV spolu s ambasádorom projektu, známym youtuberom "Expl0itedom", posudzovali žiadosti rekordného počtu 301 žiadateľov. "Správna rada mala náročnú úlohu. Hodnotila kreativitu spracovania a prezentácie na sociálnych sieťach, zápal uchádzačov o šport, ale aj sociálny aspekt. Pomoc by mali dostať predovšetkým tí športovci, ktorí ju skutočne potrebujú," uviedla v tlačovej správe riaditeľka Nadácie SOŠV Zuzana Vodáčková.

Správna rada Nadácie SOŠV sa vzhľadom na veľký počet žiadateľov o podporu i kvalitu žiadostí, rozhodla rozšíriť počet finalistov z plánovaných 24 na 35. O 11-tisíc eur sa preto zvýšila aj suma podpory, Nadácia SOŠV tak podporí mladé talenty finančnými prostriedkami v celkovej výške 46-tisíc eur. Navyše, traja najkreatívnejší mladí športovci na sociálnej sieti instagram, ktorí sa nedostali do finále, dostanú na základe výberu Expl0iteda špeciálnu odmenu 500 eur. "Koronakríza výrazne zasiahla do života každého športovca, podpora pre mladé talenty je dnes veľmi dôležitá. Aj to bol popri vysokej kvalite žiadostí jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli rozšíriť počet finalistov," prezradila Vodáčková.

Cieľom programu Ukáž sa! je podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové výsledky i sociálny štatút. V prvých štyroch ročníkoch prerozdelil Slovenský olympijský a športový výbor a jeho nadácia medzi vybraných uchádzačov 240-tisíc eur, ktorými pomohli splniť viaceré športové sny.



Zoznam finalistov Ukáž sa!

Dominika Maršáleková (zjazdové lyžovanie), Nikola Maťková (futbal), Ema Borščová (plávanie, volejbal), MVK Nové Mesto nad Váhom (volejbal, plážový volejbal), Adam Pančák (florbal), Eliška Klepková (atletika), Nina Ábelová (športový aerobik), Martin Mach (lukostreľba), Kata team ŠŠK Prievidza (karate), Andrea Švecová (atletika), Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality (párová akrobacia, kalistenika, jiu jitsu), Rebeka Tóthová (biatlon), Renáta Vodnyánszká (atletika), Ema Doboszová (krasokorčuľovanie), Natália Gažiová (džudo), Ján Letz (džudo), Maximilián Szabó (rýchlostná kanoistika), Dominik Klimek (street workout), Naša športová akadémia (atletika), Katarína Balleková (moderná gymnastika), Sára a Dorota Pitoňákové (snoubordkros), Marko Piliar (krasokorčuľovanie), Ľubica Mituchová (biatlon), Kuzmina Junior Project (biatlon), Ema Kolesárová (voltížne jazdenie), Michaela Molnárová (atletika), Lezecká akadémia (športové lezenie), Chiara Diky (synch. Plávanie), Tri2Fly Junior tím (triatlon), Miroslava Hocková (športová streľba), Tomáš Matuščák (atletika), Nina Ladvenicová (vzpieranie), Margaréta Mušková (krasokorčuľovanie), BKM Iskra Svit U15 (basketbal), FbK Hornets (florbal).