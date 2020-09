Lekárov nepotreboval 70 rokov! Čiperný dôchodca prezradil svoj tajný recept

Aj ten najstatnejší chlap musí priznať, že ho sem-tam potrápi ľahká nádcha. Tento dôchodca však naposledy videl svojho praktického lekára v roku 1950, kedy absolvoval test spôsobilosti, ktorý bol potrebný pred nástupom do vojenskej služby. Vtedy mal 18 rokov, teraz oslavoval krásnych 87 rokov!

Aký je jeho recept na pevné zdravie? Ako uvádza portál Derbyshire Live, bývalý pracovník pivovaru pán Bernard Lawes z anglického mesta Lichfield tvrdí, že sa cíti byť viac fit ako kedykoľvek predtým. Podľa neho práve to, že je stále aktívny, stretáva sa s mnohými ľuďmi, je šťastný a každý deň chodí na teplé jedlo, prispieva k tomu, že vedie nesmierne zdravý život, vďaka ktorému nemusel navštíviť lekárov dlhé roky.

Baví ho pestrý a plnohodnotný život a dlhé roky pracuje ako dobrovoľník. Pán Lawes počas 44 rokov navštevoval kostol každý týždeň trikrát, aby vystúpal 50 schodov, vyliezol na železný rebrík „vysoký ako dom“, natiahol hodiny, a potom po rebríku a schodoch opäť zliezol dole. „Jednoducho som bol veľmi aktívny,“ vysvetlil. „Chodím všade a jem obyčajné anglické jedlo, napríklad obed z kuracieho alebo hovädzieho mäsa a sendviče. Vždy si dajte teplé jedlo, jedno dobré teplé jedlo. Musíte byť stále aktívni a chodiť za ľuďmi, aby ste im pomohli, to je všetko,“ prezradil svoj recept Bernard.

Priznáva, že keď niekomu povie, že u doktorov nebol 70 rokov, málokto mu verí. Pán Bernard nikdy nefajčil, nepil alkohol a dokonca nikdy nešoféroval auto, pretože sa všade dokáže dostať peši. Vdovec prišiel o svoju milovanú manželku Veronicu († 77) v marci v roku 2014, s ktorou bol krásnych 48 rokov. Stalo sa to iba štyri dni po tom, čo dovŕšil 82 rokov.

Manželia nikdy nemali deti. „Jediným problémom bez detí je to, že môžete mať trochu osamelý život. Ale každý deň chodím do mesta na jedlo. Kráčam tam aj späť a vtedy postretávam ľudí,“ priznal Bernard, ktorý je aj v 87 rokoch stále aktívny. Rád si zahrá aj futbal. „Musíte zostať aktívni. Ak len sedíte, je to to najhoršie, čo môžete urobiť,“ pripomína všetkým dôchodca Bernard.