Slovenský produkt sa dostal na zoznam 100 výrobkov: EÚ a Čína podpísali dohodu o ich ochrane

Európska únia (EÚ) a Čína v pondelok podpísali bilaterálnu dohodu, ktorá sa týka ochrany 100 európskych zemepisných označení v Číne a 100 čínskych zemepisných označení na trhu EÚ pred napodobňovaním a neoprávneným používaním. Na zozname sú aj slovenské vína z tokajskej oblasti.

Dohoda, ktorá bola po prvý raz uzavretá v novembri 2019, by mala priniesť vzájomné obchodné výhody a zároveň by mala spotrebiteľom na oboch stranách predstaviť výrobky so zaručenou kvalitou. Odráža odhodlanie EÚ a Číny splniť záväzky prijaté na predchádzajúcich samitoch EÚ - Čína a dodržiavať medzinárodné pravidlá.

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Janusz Wojciechowski v tejto súvislosti uviedol, že výrobky nesúce európske zemepisné označenia sú známe svojou kvalitou a rozmanitosťou a je dôležité chrániť ich na úrovni EÚ, ako aj na celosvetovej úrovni, aby sa zabezpečila ich autentickosť a zachovala ich povesť. "K tomu prispeje aj táto dohoda, ktorá zároveň posilní naše obchodné vzťahy, z čoho bude ťažiť náš agropotravinársky sektor, ako aj spotrebitelia na oboch stranách," vysvetlil komisár.

Podľa správy Európskej komisie (EK) čínsky trh vykazuje vysoký rastový potenciál pre európske potraviny a nápoje. V roku 2019 bola Čína pre agropotravinárske výrobky z EÚ tretím najväčším odbytiskom, pričom hodnota vývozu na tento trh dosiahla 14,5 miliardy eur. Zároveň ide o druhý najdôležitejší trh pre vývoz výrobkov EÚ, ktoré sú chránené zemepisnými označeniami, čo predstavuje 9 % hodnoty vývozu. Ide najmä o vína, agropotravinárske výrobky a liehoviny. Európski spotrebitelia vďaka tejto dohode získajú možnosť objavovať pravé čínske špeciality.

Zoznam zemepisných označení EÚ, ktoré sa majú chrániť v Číne, zahŕňa aj známe výrobky so zemepisnými označeniami, ako sú Cava, Champagne, Feta, Irish Whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma či Queso Manchego, ale aj Českobudějovické pivo, žatecký chmeľ či slovenské vína z vinohradníckej oblasti Tokaj.

Medzi čínskymi výrobkami so zemepisnými označeniami, ktoré sa nachádzajú na zozname, sú Pisian Dou Ban (fazuľový krém Pisian), Anži Baj Čcha (bledý čaj Anži Baj Čcha), Panžin Da Mi (ryža Panžin) alebo Ančchu Da Žang (zázvor Ančchu).

Po podpísaní dohody a jej odsúhlasení Európskym parlamentom ju oficiálne prijme Rada EÚ (členské štáty). Očakáva sa, že dohoda nadobudne platnosť začiatkom roka 2021.

Do štyroch rokov po nadobudnutí platnosti sa jej rozsah pôsobnosti rozšíri o ďalších 175 názvov zemepisných označení z oboch strán. Tieto názvy budú musieť prejsť rovnakými postupmi schvaľovania ako prvých 100 názvov, na ktoré sa už spomínaná dohoda vzťahuje.

V EÚ je chránených aj ďalších približne 1250 zemepisných označení pochádzajúcich z krajín mimo EÚ, najmä vďaka podobným dvojstranným dohodám, ako je aj dohoda s Čínou. Tieto dohody takisto chránia zemepisné označenia EÚ v partnerských krajinách: ide približne o 40.000 prípadov ochrany zemepisných označení EÚ na celom svete.

Trh so zemepisnými označeniami EÚ má hodnotu približne 74,8 miliardy eur, pričom ide o 6,8 % potravín a nápojov z EÚ, a zodpovedajúci vývoz má hodnotu 16,9 miliardy eur, čo predstavuje 15,4 % celkového vývozu potravín a nápojov z EÚ.

Spolupráca medzi EÚ a Čínou v tejto oblasti sa začala v roku 2006 a v roku 2012 vyústila do ochrany 10 názvov zemepisných označení na oboch stranách.