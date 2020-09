Boj proti rasizmu nevzdáva: Hamilton svoj názor vyjadril oblečením

A camiseta de Lewis Hamilton (Lewis Hamilton says) no primeiro lugar do pódio da #F1 hoje diz:

“Prendam os policiais que mataram Breonna Taylor”

blackgod #BlackPanther #panteranegra #Hamilton @lewishamilton #axébigblackguy! #axénegão! #BlackLivesMatter #VidasNegrasImportam pic.twitter.com/Q4C8nnONab