Tragédia krátko po svadbe: Nečakaná smrť manžela zlomila mladej žene srdce, zúfalý čin

Mladomanželia si mali po svadbe užívať medové týždne. Nevesta sa krátko po veľkom dni ocitla v nočnej more.

Tridsaťdvaročného dodávateľa z Indie našli v jeho aute bez známok života. Ako píše portál The Sun, mal sa otráviť. Zanechal aj list na rozlúčku, v ktorom obvinil dvoch inžinierov z miestneho úradu z obťažovania na pracovisku. Nečakaná smrť najviac zasiahla jeho mladú manželku (20).

Študentka medicíny bola nesmierne zronená, preto sa rozhodla pre zúfalý čin. Napísala odkaz, v ktorom stálo, že sa chce pridať k svojmu manželovi a skočila z balkóna v nákupnom centre. Pád prežila, no podľa miestnych médií utrpela vážne poranenia hlavy a nôh.

Pár spečatil svoju lásku len dva týždne pred tragédiou. Po smrti ženícha prišiel za ženou jej otec, aby ju odviedol do rodného domu. Súhlasila a pred odletom sa ubytovali v hoteli. Nešťastná vdova povedala otcovi, že si ide pre niečo na pitie, no miesto toho odišla do obchodného centra vzdialeného vyše 6 kilometrov. Tu vyšla na balkón a skočila. Vydesení zamestnanci okamžite previezli ženu do neďalekej nemocnice.

Manželia sa tešili na príchod trojičiek: Skratové rozhodnutie muža ženu zrazilo na kolená

Muži zákona potvrdili, že študentka zanechala list na rozlúčku. "Jej stav je stabilizovaný. Prešetrujeme, čo sa stalo," uviedol hovorca polície. Dodal, že obvinenie v posledných slovách ženícha vyšetrujú. Nikoho zatiaľ nezatkli.