Láska až za hrob! Manželia zomreli na koronavírus len 4 minúty po sebe, držali sa za ruky

Johnny Lee Peoples († 67) a jeho žena Cathy Darlene († 65) boli svoji 48 rokov. Ako informoval portál The Sun, obom im diagnostikovali koronavírus. Po mesiaci boja s chorobou obaja zomreli v rozmedzí len 4 minúty, držiac sa za ruky.

Zamestnanci nemocnice, v ktorej bola dvojica hospitalizovaná, presunuli manželov do rovnakej izby, aby mohli stráviť svoje posledné chvíle spolu. Svetu oznámil bolestnú správu ich syn Shane. Jeho matka sa nakazila len pár dní pred odchodom do dôchodku.

„Bola to hlavne horúčka a strata chuti. U otca sa prejavili symptómy o dva dni neskôr,“ povedal Shane. Manželia boli hospitalizovaní na jednotke intenzívnej starostlivosti, no ich stav sa zhoršoval. „Ďalší deň ich dali na rovnakú izbu, na rovnakú izbu na JIS-ke, spojili im ruky, zišli sa okolo nich sestričky a zomreli s rozdielom štyroch minút,“ hovorí ich syn.

Shane sa so svojou bolesťou zo straty rodičov podelil na Facebooku. Jeho rodičia boli milujúci, starostliví, oddaní a jednoducho úžasní ľudia. Podľa jeho slov mala Cathy najkrajšiu dušu zo všetkých. Pre svoju rodinu a vnúčatá chceli to najlepšie a všetkým budú veľmi chýbať.„Nie je to vtip. Nie je to hoax. Nechcem, aby sa ešte niekomu niečo stalo. Nechcem, aby niekto cítil taký žiaľ, ako teraz ja,“ napísal na margo epidémie.