Úspešná modelka Andrea Verešová sa nedávno objavila na módnej prehliadke počas Bratislavských módnych dní, kde svojou krásou doslova vyrážala dych. Sexi modelka tak zavítala na Slovensko po dlhej dobe a to bol dôvod, prečo ju neprišiel podporiť len manžel, no najmä mama a starý otec, ktorých nevidela dlhých šesť mesiacov. Ako totiž priznala, obdobie pandémie trávili s rodinou poctivo v karanténe a dodržiavali všetky nariadenia. Prezradila však aj to, ako ich manželstvo zvládlo túto zaťažkávaciu skúšku!