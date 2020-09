Nenechali si to ujsť! Dvojičky Veronika a Daniela Nízlové z dua Twiins sa objavili na slávnostnom odovzdávaní televíznych cien, na ktorom doslova zažiarili. Bola to však najmä Daniela, ktorá sa po mesiacoch mimo Slovenska tešila nielen z galavečera, no aj zo stretnutia s priateľmi, ktorých dlhšie nevidela. Dcérka Linda dáva totiž krásnej brunetke poriadne zabrať. V jej slovách sa nájde nejedna mama!