Hamilton prepisuje históriu: Už len jediné víťazstvo ho delí od vyrovnania Schumacherovho rekordu

Britský jazdec Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na Veľkej cene Toskánska, deviatom podujatí seriálu F1.

Hamilton tak opäť potvrdil svoju absolútnu dominaciu v tomto ročníku F1 a je veľmi pravdepodobné, že obháji titul majstra sveta.

"Bolo to ako tri Veľké ceny. Skvelá trať. Valtteri na mňa tlačil, ja som robil všetko pre to, aby sa nedostal do DRS zóny. Bol to šialený deň, no som veľmi šťastný za toto víťazstvo," povedal po pretekoch Hamilton.

Pre Hamiltona, ktorý získal aj bod navyše za najrýchlejšie kolo, to bolo 90. víťazstvo v kariére a na vyrovnanie rekordu Michaela Schumachera potrebuje už iba jeden triumf.

Hamilton je zároveň líder priebežného poradia MS F1. Pred druhým Bottasom má náskok 55 bodov.