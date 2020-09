Muž († 37) sa plánovaného odletu nedočkal: Smrť na bratislavskom letisku

Cestovať už nestihol! Prievidžan († 37), ktorý mal byť podľa informácií Tv Joj pod vplyvom alkoholu a mal naplánovaný let do Dublinu nebol do lietadla vpustený.

Po tom, čo ho vyviedli do letiskovej haly, skolaboval a neskôr zomrel, pričom túto informáciu nám potvrdila aj hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. „Môžem potvrdiť, že cestujúci, ktorý mal odletieť v piatok podvečer do Dublinu, neodletel, neskôr na letisku zomrel,“ uviedla Ševčíková. Na miesto boli okamžite vyslaní záchranári, no napriek ich maximálnemu úsilu a resuscitácii sa muža oživiť nepodarilo. „Lekár musel konštatovať smrť,“ povedala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Čo bolo príčinou toho, že sa muž plánovaného odletu nedočkal, je podľa slov polície v štádiu vyšetrovania.“